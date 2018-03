Hermle stellt Inkom-Invest in Frage

Die Kritik am „neuen Inkom“, dem Interkommunalen Gewerbegebiet zwischen Rottweil und Zimmer o.R., nimmt zu. Aus Zimmern regt sich Widerstand am Verteilschlüssel. Man fühlt sich von Rottweil über den Tisch gezogen. Jetzt kommt Druck aus der Wirtschaft. Die Gosheimer Firma Hermle kritisiert die geplante Steuererhöhung und zieht ernsthafte Konsequenzen in Erwägung.

Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG mit Sitz in Gosheim hat sich erst vor Kurzem im Gewerbegebiet Inkom niedergelassen. Vor eineinhalb Jahren, Mitte September 2016, erfolgte der Spatenstich für eine neue Fabrik im interkommunalen Gewerbegebiet. Das Unternehmen gab bekannt, rund acht Millionen Euro in eine hochmoderne Produktionsanlage investieren zu wollen. Es schien die Sonne, die Stimmung war gut. Doch damals galten auch noch die alten Rahmenbedingungen, vor allem ein relativ niedriger Gewerbesteuerhebesatz.

Hermle: Weitere Investionen sind beeinträchtigt

Jetzt hat sich die Großwetterlage eingetrübt. Schuld sind die veränderten Rahmenbedingungen, die in diesen Tagen von den Gemeinderäten in Zimmern und Rottweil beschlossen werden sollen. Mit dem neuen Inkom soll auch der Gewerbe-Steuersatz verändert werden. Er soll an das Rottweiler Niveau und damit von 340 auf 370 Prozentpunkte erhöht werden. Die Reaktion aus Gosheim, vom Stammsitz des Maschinenbauers, von Montag fällt geharnischt aus. Die Pressemitteilung aus dem Hause Hermle ist überschrieben mit: „Gewerbesteuerdiskussion beeinflusst Standortentwicklung in Zimmern. Aufsichtsrat berät über veränderte Ausgangslage für Investitionen.“

Weiter heißt es: „Die Diskussion über eine geplante Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes in Zimmern ob Rottweil könnte möglicherweise künftige Investitionen der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG beeinflussen.“

Der Werkzeugmaschinenhersteller mit Sitz in Gosheim betreibt dort seit 2017 eine hochmoderne Produktion für Maschinengrundgestelle. „Ein höherer Steuersatz würde die Wirtschaftlichkeit des Standorts für Hermle und damit auch die Attraktivität weiterer Investitionen beeinträchtigen“, warnt das Unternehmen, das sich zu den weltweit führenden Herstellern von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren zählt.

Aktuell anstehende Entscheidungen über zusätzliche Investitionen auf dem insgesamt circa vier Hektar großen Grundstück des Unternehmens in Zimmern würden nun infrage gestellt. Aufgrund der aktuellen Diskussion hat der Aufsichtsrat der Hermle AG das Thema Standortentwicklung in Zimmern außerplanmäßig auf die Tagesordnung der für Mittwoch anberaumten Aufsichtsratssitzung gesetzt.

Am Mittwoch will auch der Gemeinderat in Rottweil über die Satzungsänderung diskutieren und sie beschließen. Endgültig beschlossen werden soll sie von der Verbandsversammlung.

Die Kritik aus Zimmern reißt ebenfalls nicht ab. Im Internet kursieren Zeichnungen in Anlehnung der Asterix-und-Obelix-Hefte, in den die Gallier mit den Besatzern, den Römern, kurzen Prozess machen. Die Namen Albrecht und Broß sind dabei durchgestrichen, der Name Carmen (der Vorname der Bürgermeisterin) steht darunter. Die Drohung: „Ich hoffe, wir müssen nicht das ganze ABC durchmachen“, und: „Finger weg von einer Satzungsänderung“.