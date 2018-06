Hermle bleibt im Rennen um die WM-Teilnahme

Auch im dritten von vier Qualifikationsrennen zur Weltmeisterschaft im Target-Sprint hat Dominik Hermle vom Skiclub Gosheim überzeugt. Er ist mittlerweile einer der deutschen Top-Athleten dieser Sportart.

In Hannover verpasste der Gosheimer mit dem vierten Platz knapp das Podest. Den Vorlauf absolvierte er in gewohnter, solider Manier. Als Gesamt-Siebter war die Qualifikation für das Finale wiederum kein Problem. Wie schnell es jedoch bei dieser Sportart gehen kann, musste sein Trainingskamerad erfahren. Ein misslungenes Schießen im Vorlauf und sämtliche Träume vom Finale oder der WM lösen sich in Luft auf.

Im Finale ging auf der Tartanbahn in Hannover richtig die Post ab. Mit einer Endzeit von 4.11 Minuten für drei mal 400 Meter inklusive zwei Stehendschießen wurde von Thomas Haslinger ein neuer Weltrekord in dieser Disziplin aufgestellt. Dominik Hermle musste bei beiden Schießeinlagen zweimal nachladen, schaffte trotzdem mit 4.26 Minuten eine persönliche Bestzeit und weiß, dass er ohne Nachladen ebenfalls hätte Weltrekord laufen können.

Mit dem vierten Platz liegt Dominik Hermle nun auf dem dritten Rang der Gesamtwertung für die Qualifikation zur WM in Korea. Maximal zwei Sportler werden aus der Herrenklasse für die WM nominiert. Die ersten drei trennen nur sechs Punkte. Alles kommt nun auf die letzte Qualifikation, die Deutsche Meisterschaft, am 23. Juni in Suhl an.

Zuvor war Hermle mit der deutschen Nationalmannschaft bei einem internationalen Testwettkampf im italienischen Auer im Einsatz gewesen. Mit einem zweiten Platz konnte er auch dort überzeugen.