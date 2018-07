Hans-Peter Unglert ist gestorben

(pm) – Verstorben ist Hans-Peter Unglert am 16. Mai nach schwerer Krankheit in Ravensburg.

Pfarrer Unglert, geboren am 2.November 1939 in Isny, trat seine Pfarrstelle in Gosheim am 15. Februar 1987 an und blieb bis November 1997 auf dem Heuberg. Zeitweise war er auch Administrator von Bubsheim, Egesheim und Reichenbach, als die dortigen Pfarreien ohne eigenen Pfarrer waren.

Schwerpunkte der Arbeit von Pfarrer Unglert, wie sie in der Ortschronik beschrieben werden, waren die „Begleitung und Aktivierung einer lebendigen Kirchengemeinde nach den Vorgaben des zweiten Vatikanischen Konzils, die Verkündigung der Frohbotschaft durch feierliche Gottesdienste und das Spenden der Sakramente und auch die zeitgemäße Weitergabe des Glaubens in Schule und Gemeinde. Dazu arbeitete Unglert mit einem differenzierten Programm mit einer ökumenischen Ausrichtung in der Jugendarbeit und in der Erwachsenenbildung. Zu seinen weiteren Aufgaben gehörte die weitere künstlerische Ausgestaltung der neu erbauten Heilig-Kreuz-Kirche.