Ein kunterbuntes Gewimmel im ganzen Bildungszentrum: Das Gymnasium Gosheim-Wehingen hat zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen und die Gäste kommen zuhauf. Das Gymnasium stellt sich den Grundschülern der Klassen vier, die sich demnächst für eine weiterführende Schule entscheiden müssen, in all seinen Facetten vor. Eingeladen sind aber auch alle anderen am Schulleben Interessierten, Eltern, Freunde, Kooperationspartner und Ehemalige.

Schulleiterin Eva Jäger informiert über Fächer und Profile. Insgesamt 26 Aktivitäten aus dem Unterricht und den Arbeitsgemeinschaften werden zum Teil mit großem Aufwand präsentiert. Das Spektrum der Angebote ist immens. Die Räume platzen fast aus den Nähten, als die Klassen 5a und 7b mit englischem Theater begeistern. Mit glänzenden Augen bewundern Mütter, Väter, Geschwister und natürlich die zukünftigen Fünftklässler, wie toll die Schauspieler ihre Rollen auf Englisch spielen.

Im Eingangsbereich präsentieren sich die jungen Jongleure und bekommen ihren verdienten Applaus. In den Räumen, wo Projekte vorgestellt werden, geht es eher ruhig zu. Gefragt sind chemische und physikalische Experimente. So ist die Station, wo man minimalinvasiv Gummibärchen operieren kann, stets von einer Traube aus neugierigen Schülerinnen und Schülern umlagert.

Bei einer Ausstellung im Foyer können die Besucher über umfangreiche Facharbeiten, thematische Projekte und die dabei gefertigten Objekte staunen, welche die Zehntklässler in diversen Industrieunternehmen gemacht haben. Für den „Heuberger Bote“ erklärt Justin King bis ins letzte Detail, wie der Hydraulikheber funktioniert, den er zusammen mit Marco Tang bei der Firma Schuler OHG in Gosheim gefertigt hat.

Für viele Besucher wird der Nachmittag auch zu einem Treffen mit ehemaligen Mitschülern, Lehrern und Leuten, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.