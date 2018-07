Gymnasiasten heimsen viele Sonderpreise an

Mit einem rauschenden Festabend haben die Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Gosheim-Wehingen den Abschluss ihrer Schulzeit gefeiert. Die Wehinger Schlossberghalle war passend zum Abimotto „Abiquarium“ in ozeanblaue Farbtöne getaucht und freudige Erleichterung über das bestandene Abitur erfüllte die Gespräche und Aktionen des Abends.

Mit einem in Gedichtform verfassten Rückblick auf die Gymnasialzeit erwies sich Leah Nlemibe als würdige Scheffelpreisträgerin. Schulleiterin Eva Jäger untersuchte in ihrer Rede, ob die Abiturienten „fit aufgestellt sind für die Welt von morgen, von der wir heute noch nicht wissen, wie sie aussehen wird“ – ein Zitat aus der Petition des Aktionsbündnisses „Bildungsaufbruch Baden-Württemberg“. Kursweise erfolgte dann die Zeugnisübergabe durch Tutoren und Schulleitung.

Über Auszeichnungen und Sonderpreise durften sich laut Pressemitteilung folgende Schüler freuen: Einen Preis für einen Notenschnitt bis 1,5 sowie ein e-fellows-Stipendium erhielten Hanna Reichegger und Niklas Koch; Belobigungen für einen Notenschnitt bis 2,0 erhielten: Hannah Barth, Natalie Betsch, Robin Caputo, Madelaine Fölser, Jill Haering, Nadine Heinemann, Marcel Janker, Hanna Mattes, Luisa Mayer, Leah Nlemibe und Elina Stehle.

Als Jahrgangsbeste wurde Hanna Reichegger auch mit dem Preis des Schulträgers, überreicht von Bürgermeister Bernd Haller, ausgezeichnet und vorgeschlagen als Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes. Den Preis des Elternbeirats für die beste Gesamtleistung ohne Einzelpreis erhielt Elina Stehle.

Für ihre herausragende Leistung im Fach Deutsch erhielt Leah Nlemibe den Scheffelpreis der Deutschen literarischen Gesellschaft, ebenso die Franz-Schnabel-Medaille für besondere Leistungen in Geschichte. Niklas Koch konnte gleich drei Fachpreise entgegennehmen: den Förderpreis von Südwestmetall für die beste Leistung im Fach Wirtschaft, den Preis der Deutschen Mathematikervereinigung, sowie den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Letzterer wurde auch an Marcel Janker verliehen. Sprachpreise des Fördervereins Gesellschaft der Freunde des Gymnasiums gingen an John Rodewald (Englisch), Madelaine Fölser (Französisch) und Anna Lisa Hass (Französisch). Die Schulsprecherinnen Hanna Reichegger und Madelaine Fölser erhielten einen Preis der SMV, Madelaine Fölser darüber hinaus den Sonderpreis der Kreissparkasse Tuttlingen für soziales Engagement.

Eine Anerkennung für ihr langjähriges Mitwirken in der englischen Theater-AG erhielt Natalie Betsch, Pascal Grewin für seinen Einsatz im Orientierungslauf, Angelina Grimme, Julia Grcic und Pascal Grewin für ihren Einsatz am GGW als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Die langjährigen Chormitglieder waren zwei Tage zuvor beim Sommerkonzert geehrt worden: Mara Belfiore, Natalie Betsch, Madelaine Fölser, Julia Grcic, Jill Haering, Anna Lisa Hass, Nadine Heinemann, Marcel Janker, Isabell Mehr, Milena Skulec und Anna Sophia Weber.

Einige Einlagen des Abschlussjahrgangs, Bilderschau, Lieder und ein Lehrerspiel der Art „Wer weiß denn sowas?“, sorgten für vergnügliche Abwechslung.