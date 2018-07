„The spirit of 68” hat die 29 Gosheimer 50er-Jubilare bei ihrem Jahrgangsfest am Samstag beflügelt. Nach dem Stehempfang auf dem „Roten Platz“ zum Auftakt und einem Fototermin vor der Heilig-Kreuz-Kirche haben sie zusammen mit 60 Jubilaren der Jahrgänge 1958, 1948, 1938 und 1928 sowie den Partnern zuerst in der Kirche einen Gottesdienst besucht und in der Jurahalle weitergefeiert.