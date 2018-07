Gosheimer Kinder wandern zum „Hörnle“

Immer im Juli feiert die „Schatzinsel“ Gosheim, Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschalter, das nahende Schuljahresende. Bis zu 65 Kinder nutzen täglich das Betreuungsangebot teils nur in der Mittagspause, teils bis 17 Uhr. In diesem Jahr wanderten die Kinder gemeinsam mit dem Betreuungsteam zum „Hörnle“. Am Ende warteten auf die Gruppe eine schöne Aussicht vom „Hörnle“, und bei ihrer Rückkehr in die „Schatzinsel“ reichlich Getränke und Grillwurst. Das Foto zeigt die Wandergruppe der „Schatzinselkinder“ nebst einigen Mitarbeiterinnen des Betreuungsteams: Anne Stier, Andrea Heyer, Sigi Weiss, Katharina Hermle, Karin Domscheit (von links).