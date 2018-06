Gosheimer Kinder testen neue Boulder-Wand

„Guck mal, ich bin ganz oben.“ „Und ich schaff’s am Überhang.“ Begeisterte Mädchen und Jungen der Gosheimer Ferienbetreuung haben die nagelneue Boulder-Anlage der Juraschule bereits in Beschlag genommen. Eine ganze Traube von Kindern hängt an der gelb-roten Wand mit den bunten Klettergriffen, die seit Mittwoch auf dem Schulhof stabil verankert ist. Eine neue Sitzgruppe mit einem Tisch und sechs Bänken steht gleich daneben für diejenigen, die lieber zuschauen oder sich vom Klettern erholen müssen.

Als Rektor der „bewegten Schule“ Juraschule tut Rudolf Schedy mit seinem Lehrer-Team eine Menge dafür, um seine 180 Schüler in Bewegung zu halten. „Auch während des Unterrichts im Klassenzimmer achten wir Lehrer darauf, dass unsere Schüler nicht zu lange unbeweglich sitzen, indem wir den Körper zwischendurch kurz in Bewegung bringen“, erzählt er. „Besonders in den Pausen brauchen Kinder ‘Action‘. Unsere Boxen, in denen die Spielgeräte lagern, werden zu Beginn der Pausen regelrecht geplündert. Alles, was Rollen hat und schnell fährt, ist besonders beliebt – Waveboards oder Pedalos. Unsere Viertklässler geben die Geräte an die Schüler aus und räumen sie hinterher wieder in die Regale ein. Balancieren ist als Pausensport weniger gefragt. Da muss man sich zu sehr konzentrieren.“ (sg)