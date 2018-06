Gosheimer Hypnose-Coach empfängt Fernsehteam

Hypnose – die meisten Zeitgenossen verbinden damit etwas Geheimnisvolles, etwas Unheimliches oder auch einfach etwas Verrücktes, das manchmal mit einer Portion Aberglauben verbunden ist – ähnlich wie Handlesen, Horoskop, Astrologie oder Hellsehen. Das „Landesschau Mobil“-Team des SWR-Fernsehens hat bei seiner Entdeckungstour durch Gosheim (wir berichteten) auch Hypnose-Coach Katrin Laupp besucht. Sie kümmert sich um Gewichtsreduktion, Raucherentwöhnung, Analytik und Rückführung, Kinderhypnose, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, Schlafstörungen, therapeutische Handanalysen.

Katrin Laupp sieht der Hypnotisierung von Aita Koha gelassen entgegen. Mit einer guten Portion Selbstvertrauen verspricht sie ihr, dass sie ihr gegen ihre Höhenangst helfen könne – sicher nicht sofort mit dem ersten Coaching.

Aber sie macht ihr Hoffnung. „Normalerweise bin ich hier allein mit meinem Patienten. Aber Kamera und Mikrofon werden mich nicht sehr stören“, meint sie zuversichtlich. Koha müsse sich hinlegen, richtig bequem. „Dann kommt die Einleitung, die Vertiefung, dann die Seelenreinigung. Ich nehme alle Geräusche raus; auch quietschende Schuhe kann ich nicht brauchen.“ Ihre „Patientin“ erklärt ihr noch, dass sie sich nicht an Balustraden auf Türmen herantraue. Das will Karin Laupp ändern. Nach etwa zwei Stunden ist die Sitzung beendet. „Sehr gut ist alles gelaufen“, resümiert Katrin Laupp. „Nach der Hypnose sind wir raus auf den Längenberg, damit sich Aita Koha auf das Podest vor der Kapelle stellen sollte“, erzählt sie. „Das vibriert ja immer ein bisschen; das ist für Leute mit Höhenangst schlimm. Auf dem Lembergturm wäre es fürs Erste zu extrem gewesen.“

Bis ganz vorne aufs Podest sei die Reporterin gegangen; sie habe sich sogar an die Brüstung gelehnt. Aber die Bäume unterhalb des Podestes seien ja inzwischen auch so hoch, dass man den Abgrund nur noch ahnen könne, meint Laupp.

In den folgenden Tagen machte das SWR-Team bei seinen Dreharbeiten in Gosheim Station bei Feuerwehr, Uhrenfabrik, Biathleten und auf dem Lemberg. Zu sehen sind die Episoden von 2. bis 6. Juli in der „Landesschau Baden-Württemberg“.