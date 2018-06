Gosheimer helfen auf der halben Welt

Seit mehr als 15 Jahren gibt es in Gosheim ein bewährtes „Eine-Welt-Team“. Es macht seine Arbeit quasi als Filiale des Tuttlinger Weltladens und in guter Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde Heilig-Kreuz Gosheim.

Gisela Hermle erzählt: „Etwa zehn Mal im Jahr verkaufen wir vor und nach den Gottesdiensten fair gehandelte Waren. Unser Sortiment umfasst Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Wein, Honig, Schokolade, Gewürze, Nüsse, Reis und Mangos. Alle Waren aus unserem Angebot haben eines gemeinsam: Sie werden unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt und zu Preisen gehandelt, die den Produzenten ihre Existenz sichern.“ Zum Beispiel habe das Projekt in Peru eine besonders positive Entwicklung erfahren: Während es 2014 noch 8 500 Kleinbauernfamilien waren, die dank Pidecafé als Beratungsorganisation und Cepicafé als Kaffee-Bauernverband eine sichere Lebensgrundlage erlangt haben, seien es in diesem Jahr bereits 85 000, also zehn Mal so viele.

Zu viert haben Gisela und Karl-Heinz Hermle sowie Monika Zepf und Anna Alber im Jahr 2000 das Gosheimer Eine-Welt-Team gegründet und aufgebaut. Sehr schnell sind als weitere Ehrenamtliche Ruth Mayer, Elsbeth Weber, Anita Mauch, Elisabeth Hermle und Andrea Schuler dazu gestoßen. „Wir wollen einfach hier bei uns das Bewusstsein der Leute schärfen, dass unsere Aktionen – auch solche in Schulen, bei den Heuberger Frauengesprächen oder beim Missionsbazar – dazu beitragen können, dass die Fluchtursache der Menschen bekämpft wird“, erklärt Ruth Mayer. Und Anita Mauch ergänzt: „Ich denke, wenn jeder Erwachsene einmal im Monat eine fair gehandelte Ware kaufen würde, würde die Welt anders aussehen und wir würden die Produkte mit anderen Augen sehen.“

Karl-Heinz Hermle hat ein paar Zahlen bereit: „Neben dem Rabatt vom Tuttlinger Weltladen haben wir auch noch Spenden der Käufer erhalten. So haben wir in 15 Jahren eine Spendensumme von über 20 000 Euro zusammen gebracht. Mit den Geldern haben wir regelmäßig Pater Otto Mayer im Kongo unterstützt (zirka 7 000 Euro), ein Kinderheim in Ecuador (10 000), Projekte in Indonesien (2 500) sowie in Äthiopien und Peru.“ Die regelmäßigen Aktionen im Rahmen der Gottesdienste würden inzwischen gut angenommen. Mit Hilfe einer sehr guten Unterstützer-Gemeinschaft hätten sie in den vergangenen 15 Jahren mehr als 160 000 Euro mit fair gehandelten Waren umgesetzt.

Mehrere junge Leute aus Gosheim seien schon in den genannten Ländern als Helfer vor Ort gewesen. Pioniere in Sachen fairer Handel waren in den Jahren 1998/99 Barbara Hermle aus Gosheim und Heike Teufel aus Spaichingen. Sie hatten nach ihrem Aufenthalt in den Kaffeedörfern des Pide-Projekts die Gründung des Gosheimer Eine-Welt-Teams angeregt und damit auf dem Heuberg einen Stein für die Hilfe zur Selbsthilfe ins Rollen gebracht.