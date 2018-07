Gosheim lockt als Festmeile Besucher an Gosheim lockt als Festmeile Besucher an

GOSHEIM – Straßenfest-Herrlichkeit bei Kaiserwetter: Drei Tage lang war die kleine, aber feine Festmeile in der Gosheimer Hauptstraße für alle Fest-Hungrigen der Nabel der Welt. Vor allem in den lauen Abend- und Nachtstunden kamen die Besucher zuhauf – auch aus den Nachbargemeinden – und bescherten den zehn mitwirkenden Vereinen gute Umsätze. Das 15. Straßenfest war ein voller Erfolg.

Gosheim – Straßenfest-Herrlichkeit bei Kaiserwetter: Drei Tage lang war die kleine, aber feine Festmeile in der Gosheimer Hauptstraße zwischen Kreissparkasse und Rathaus für alle Fest-Hungrigen der Nabel der Welt. Vor allem in den lauen Abend- und Nachtstunden kamen die Besucher zuhauf – auch aus den Nachbargemeinden – und bescherten den zehn mitwirkenden Vereinen gute Umsätze.

Nicht bei strömendem Regen wie 2012 und 2009, sondern bei Sonnen-schein pur wurde das Straßenfest am Freitagabend eröffnet. Der Musik-verein unter der Leitung seines neuen Dirigenten Kletus Cologna eröffnete mit einem schneidigen Marsch. Bürgermeister Bernd Haller nutzte seine langjährige Erfahrung im Fass-Anstechen: Bereits der erste Schlag mit dem Holzhammer saß. Passend dazu wünschte der Musikverein allen Gästen: „Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit.“ Hallers Amtskollegen Josef Bär (Wehingen) und Albin Ragg (Deilingen) bekamen die ersten Krüge.

Die Hauptstraße verwandelte sich von Freitag bis Sonntag in einen großen Biergarten. Besonders gefragt waren die Zelte der Narrenzunft, des Sportvereins und des Musikvereins, wo Live Musik in allen Variationen angeboten wurde.

Oldtimer-Treffen auf Tour

Für die Kinder bot der Förderverein der Juraschule wieder seine begehrte Spielstraße an. Auch der Kinderflohmarkt, sowie Hüpfburg und Trampolin fandengroßen Anklang – allerdings erst, als die größte Hitze nachließ. Rainer Hermle vom „Bar-Team Chapter Hay Montain“ hatte vor dem Zelt des Skiclubs Gosheim ein 50-ccm-Oldtimer-Treffen organisiert. Als Krönung ging’s mit viel Geknatter auf Heuberg-Tour.

Die Schülerband Loud Location präsentierte sich am Samstagnach-mittag mit ihren Coversongs aus dem Pop- und Rockbereich. Da gab es viel Applaus – vor allem von Eltern und Verwandten, unter denen sich auch Pater Otto Weber begeistert zeigte. Torwandschießen war beim Sportverein angesagt und die ewig junge Schießbude des Liederkranz‘ fand ebenfalls ihre Kunden.

Die meisten Festgäste kamen allerdings wegen der kulinarischen Köstlichkeiten. „Freunde und Bekannte treffen, schwätzen, lachen, trinken, essen, Musik hören und ab und zu ein Spielchen machen – das alles ist Straßenfest und das ist schön“, meint eine begeisterte Besucherin.