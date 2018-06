Gosheim investiert zwei Millionen

Die Heuberggemeinde Gosheim steht finanziell gut da. Schuldenfrei, mit gutem Rücklagenpolster und einem Gesamtsteueraufkommen (mit Gemeindeanteil) von rund 14,4 Millionen Euro kann die Gemeinde ihre im Haushalt 2016 vorgesehenen Investitionen problemlos stemmen. 500 000 Euro sind für die weitere Erschließung des Gewerbegebiets Sturmbühl vorgesehen.

Im Rahmen eines dritten Bauabschnitts wird in westlicher Richtung eine neue Straße angelegt. Dafür muss der Bebauungsplan geändert werden. Dabei müssen aus Gründen des Naturschutzes von den ursprünglich 60 „Belangen“ immer noch einige Anhörungs- und Abwägungsergebnisse abgearbeitet werden.

„Die meisten unserer Investitionen gehen in den Boden“, sagt Bürgermeister Bernd Haller. Er meint damit, dass teure Tiefbaumaßnahmen anstehen. „Seit 1996 stecken wir jedes Jahr eine halbe bis eine ganze Million in den Tiefbau, damit es nicht eines Tages ein böses Erwachen gibt.“ Die Arbeiten für den Ausbau und die Sanierung der Hauptstraße/Austraße zwischen der Kreisstraße K5905 und der Landesstraße L433 – Straßenbau, Kanal, Erdarbeiten für Versorgungsleitungen, Wasserversorgung, Rohrlieferung und -verlegung sollen in der nächsten Gemeinderatssitzung vergeben werden. Dafür sind 350 000 Euro im Haushalt eingestellt. Im diesem Rahmen wird auch der Gehweg, der unter der Brücke über die L433 an der Straße entlangführt, verlängert. An der übersichtlichsten Stelle entsteht eine Querung. Warum? „Damit die Bewohner des Containers gefahrlos zum Einkaufen gehen könne“, erklärt der Schultes.

Gefahr von Hangrutschungen

Für 300 000 Euro wird demnächst die hintere Zinken- und die vordere Hörnlestraße saniert. Gleichzeitig müssen die Leitungen „umgeleitet“ werden wegen der Gefahr von Hangrutschungen am „Hörnle“.

Bei der Erhöhung der Erddeponie (50 000 Euro) im Böttinger Tal zur Kapazitätserweiterung gibt es noch Probleme: Die vorhandenen Steinriegel müssen versetzt werden. „Aber es läuft noch eine Untersuchung“, sagt der Schultes, „weil der Neuntöter und der Raubwürger dort gesehen wurden. Und die holen sich ihre Nahrung aus den Ritzen der Steine - vorwiegend Eidechsen und große Insekten.“ Auch beim Bau des Radweges Gosheim-Böttingen machen ein paar Eigentümer Schwierigkeiten. Eventuell müssen wir sogar die Trasse ändern.“ Die Umstellung auf Digitalfunk der Feuerwehr (27000 Euro) läuft.

Bereits erledigt sind die Investitionen „Ausstattung und Technik Jurahalle“ (20 000 Euro) sowie „Sanierung des Dachtraufs der Jurahalle“ (50 000). Der neue Spielplatz unterm Lemberg (50 000) wird angegangen. Die Sanierung des Hochbehälters der Wasserversorgung (150 000 Euro) läuft ebenfalls. Im Haushalt 2017 werden noch einmal 150 000 Euro dafür veranschlagt werden. Das Projekt „Parkplätze entlang der Lembergstraße“ (40 000 Euro) ist gestrichen.

Die Quartierneuordnung „Zinken“ im Rahmen der Städtebauförderung (600 000) ist für 2017 vorgesehen. Zunächst müssen ein paar alte Gebäude abgerissen werden. Für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung stelle die Gemeinde jedes Jahr 50 000 Euro in den Haushalt. „Im Zuge der Straßensanierungen werden jeweils die alten Natriumdampflampen (NAV) gegen gelbe LED-Leuchten ausgetauscht. Die Gesamtsumme der Investitionen im laufenden Jahr beträgt über zwei Millionen Euro.