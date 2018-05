Gerd Grewin leitet den Hermle-Betriebsrat

Es sind ziemlich große Fußstapfen, in die Gerd Grewin, 55, tritt. Der Gosheimer ist zum neuen Betriebsratsvorsitzenden der Hermle AG gewählt worden und damit der Nachfolger des in den Ruhestand verabschiedeten Adolf Weber.

Seit 1979 ist Grewin bei Hermle. Er lernte Elektromechaniker und bildete sich zum Industriemeister weiter. Der Betriebsrat bei Hermle hat 13 Mitglieder, davon könnten theoretisch zwei frei gestellt werden. Grewin will sich für die umfänglichen Aufgaben allerdings zunächst nur zu 75 Prozent frei stellen lassen, um seine bisherige Abteilung „Versuch und Entwicklung“ möglichst noch ein Jahr begleiten zu können. Eben so lange, bis sein Nachfolger eingearbeitet ist.

Für ihn ist es jetzt die zweite Periode als Betriebsrat. Er habe viel gelernt von Adolf Weber, so sagt er, aber trotzdem sei die Aufgabe nicht einfach. Es gelte, Hermle auf seinem Wachstumskurs und auch in den Veränderungen an der Spitze zu begleiten. Vor vier Jahren hörte Firmenchef Dietmar Hermle im Vorstand auf und wechselte später an die Spitze des Aufsichtsrats, zum 1. Januar 2018 wurde sein Sohn Benedikt in den Vorstand berufen und zum 31. März hörte Alfons Betting im Vorstand auf. Außerdem wachse Hermle auch am Standort Zimmern. Alle Anpassungsprozesse sollen wie bisher in guter Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, so Grewins Ziel, von Seiten der Belegschaft mitgestaltet werden.

Warum man in diesen anstrengenden und sicher manchmal nicht konfliktfreien Job wechselt und das Risiko eingeht, die professionellen Entwicklungen nicht mehr mitmachen zu können? Es sei der Reiz gewesen, etwas ganz anderes zu machen, so Grewin. Momentan gelte es aber, Kontakte zu knüpfen, das neue Gremium, das sich aus fast 50 Prozent neuen Mitgliedern zusammensetze, zu schulen und zu formieren.

Er sei IG-Metall-Mitglied. Gerade bei Schulungen sei die Gewerkschaft sehr hilfreich. Momentan aber wolle er noch nicht in eine Position in der IG-Metall vorrücken; zu viel gelte es nun zu Beginn erst zu finden, und die Arbeit auf verschiedene Schultern zu verteilen.

Ob er die Betriebsräte Heuberg wieder belebe? Grewin zögert. Vielleicht, wenn er einen Mitorganisator finde, denn er meine schon, dass der Stammtisch wichtig wäre.

Grewin ist übrigens ein echtes Gosheimer Gewächs: Er wurde dort geboren, lernte, wohnt und arbeitet dort. Und wenn es mal nicht um Hermle geht, dann um seine Frau und beiden Kinder – und ein spannendes Buch.