Fakten zum neuen Markt sind nun bekannt

Endlich darf die Öffentlichkeit erfahren, was sie schon lange bewegt, was aber bisher nur hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde: Was passiert in Zukunft auf dem Nann-Areal? In der Gemeinderatsitzung am Montagabend präsentierten Stefan Duschl und Frank Meng von der Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbH unter dem Stichwort „Vertriebsphilosophie“ das Konzept für den neuen Markt mit Luftbildern, Plänen und Fotos.

Auf 1350 Quadratmetern Verkaufsfläche – mehr erlaubt der Regionalverband nicht – sollen 18 000 bis 22 000 Artikel angeboten werden. Eine große Spannbreite im Preisniveau reiche von 2500 Artikeln der Marke „Gut und Günstig“ – was in etwa den Discounterangeboten von Aldi oder Lidl entspreche – bis zu hochpreisiger Ware. Auch ein Bio-Sortiment ist im Angebot und ein integrierter Getränkemarkt (nicht getrennt wie in Wehingen). Dazu kommt ein Back-Shop mit Sitzgelegenheiten innen und außen. Dieses „fußläufige Café“ mit Kunden-Toiletten soll einen Zugang von der Weiherstraße her bekommen. Wer den Back-Shop betreiben wird, ist noch nicht bekannt. Betreiber des Edeka-Markts in Gosheim sowie in Wehingen wird die Familie Lustig, die bereits in Schramberg-Sulgen einen solchen Markt hat. Das beinhalte eine Standort-Garantie, erklären die Referenten.

Bürgermeister Bernd Haller betont, der neue Gosheimer Markt sei mit dem Wehinger Markt zu vergleichen – „lediglich eben neuer“. Haller weist einmal mehr darauf hin, dass es den Gosheimern um die „Kaufkraft-Rückholung“ gehe.

Derzeit laufen noch Gutachten und Vorprüfungen, die das Büro Dr. Grossmann in Balingen erledigt. Es geht unter anderem um das Umweltverträglichkeitsgesetz und schalltechnische Untersuchungen. Baubeginn soll Ende 2018 sein. Nach einer Bauzeit von neun bis zwölf Monaten ist die Eröffnung auf Ende 2019 angesetzt.

Von Wehingen her wird eine Linksabbiegerspur angelegt, die die Einfahrt zum Markt, danach die zur Tankstelle und dann die in die Schwabenstraße bedient. 86 Parkplätze stehen den Kunden zur Verfügung.

Wohnungen über dem neuen Gebäude, wie sie Gemeinderat Thomas Weber gerne gesehen hätte, lehnt der Investor ab. „Handels- und Wohnungsnutzung vertragen sich erfahrungsgemäß nicht“, sagen Duschl und Meng. „Da sind Konflikte schon vorprogrammiert.“