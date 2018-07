Fachkräftesuche bleibt große Herausforderung

Bei einer Rundfahrt durch die Gemeinde hat Bürgermeister Bernd Haller Landrat Stefan Bär bei dessen Besuch im Ort aktuelle Projekte und Bauvorhaben, wie die Erweiterung des Gewerbegebiets, den Ausbau der Breitbandinfrastruktur oder den geplanten Lebensmittelmarkt, vorgestellt.

Gemeinsam mit Bürgermeister Bernd Haller unterhielt sich der Landrat bei einer Besichtigung der Firma CWG mit den Geschäftsführern Romuald und Wolfgang Weber über die aktuellen Herausforderungen des Präzisionstechnikbetriebs mit rund 380 Mitarbeitern an den Standorten Gosheim und Aldingen. Bei einer aktuell sehr guten Auftragslage zählt laut Geschäftsführung die Gewinnung von geeigneten Fachkräften, aber auch der Wohnungsbau, zu den größten Herausforderungen. Einblicke in die Produktion des Familienunternehmens, das bereits in dritter Generation geführt wird, erhielt der Landrat bei einer Betriebsbesichtigung.

Abschließend waren die Vertreter von Vereinen und Einrichtungen sowie die Gosheimer Bürger zu einem Informationsaustausch ins Rathaus eingeladen. Zunächst stellte der Landrat den rund 50 Anwesenden aktuelle Themen und Herausforderungen der Landkreisverwaltung vor, etwa im sozialen Bereich. Zu den weiteren Themen zählten die Seniorenpolitik, die ärztliche Versorgung, der Breitbandausbau, das Forstkartellverfahren, der Nahverkehr im Landkreis oder auch der geplante Erweiterungsbau des Landratsamts.