Erfolgreiche Premiere für Jari Alber

Die Biathlonsaison ist eröffnet: Mit dem traditionellen Sommerbiathlon des SC Gosheim haben die Skiverbände von Baden-Württemberg den Startschuss in die neue Saison gegeben. Bei perfekten Wettkampfbedingungen am Biathlonzentrum Heuberg nahmen 165 angemeldete Sportler teil – ein neuer Rekord bei diesem Wettkampf des Skiclubs, der als Duathlonrennen ausgetragen wurde. Bei dieser Wettkampfform wird zunächst eine Mountainbikestrecke absolviert, bevor direkt auf die Laufstrecke gewechselt wird.

Vor allem die jüngsten Altersklassen – die Laser- und Schnupperklasse – waren mit mehr als 50 Teilnehmern stark besetzt. Die Gosheimer Starter vom SCG und der Juraschule sammelten erfolgreich erste Biathlonerfahrungen. In der jüngsten Laserklasse weiblich schrammte Svenja Hermle (SCG) als Vierte knapp am Podest vorbei. In der männlichen Laserklasse I wurde Luis Beyer (SCG) Neunter. In der älteren Laserklasse II sicherte sich Lars Lachenmaier den Tagessieg für die Juraschule. Die Mitschüler Baikoro Schönfeld und Tim Hettinger kamen auf die Plätze vier und sechs. Mit Magdalena Hermle (Platz acht), Lia Beyer (13.), Mara Cox (16.), Nele Weber (17.) und Julie Schnee (20.) waren in der am stärksten besetzten weiblichen Laserklasse II gleich fünf Sportlerinnen für den Skiclub am Start. Alle bestritten dabei ihr erstes Rennen in ihrer Biathlonkarriere. In den Schnupperklassen hatten Lara Cvetkovic und Ida Villing vom SCG Pech am Schießstand und kamen mit guter Laufleistung auf die Ränge fünf und sechs.

Erfolgreiche Premiere: Lokalmatador Jari Alber wird Zweiter

Das Rennen der aktiven Schülerklassen wurde von den Sportlern der Altersklasse 12/13 eröffnet. Elias Hugger (SCG) kam in der männlichen Altersklasse als Sechster ins Ziel. Vereinskameradin Lena Beyer kam in ihrem ersten Rennen auf Rang 14. In der älteren Schülerklasse 14/15 weiblich mussten sich Annika Hermle, Alena Weinmann und Celine Mager (alle SCG) gegen die älteren Sportlerinnen behaupten. Sie erreichten die Ränge 11, 13 und 14. Bei den älteren Jungs kam SCG-Starter Jari Alber bei seiner Premiere auf einen hervorragenden zweiten Rang. Zuvor hatte er ausschließlich bei Langlaufrennen teilgenommen. Seine Vereinskollegen David Keller, Elia Hafner und Levin Villing kamen auf die Ränge 10, 11 und 13.

Die Klasse der Junioren- und Aktiven war qualitativ stark besetzt. Den Tagessieg bei den Frauen sicherte sich Christin Meyer aus Urach vor Annika Knoll aus Friedenweiler. Beide gehören dem erweiterten Kreis der Damen-Nationalmannschaft an und lieferten sich einen intensiven Zweikampf. Lia Nonnenmacher vom SC Gosheim erreichte einen guten vierten Platz. Bei den ältesten Teilnehmern der männlichen Klasse musste sich Lokalmatador Marvin Schumacher wie im Vorjahr nur seinem Verbandskollegen Robin Wunderle aus Todtnau geschlagen geben. In der jüngeren Jugendklasse weiblich erreichte Maike Hermle (SCG) nach langer Verletzungspause einen erfreulichen fünften Rang. Vereinskameradin Eva Keller wurde Zehnte. Der Tagessieg ging an Sophia Weiß aus Todtnau. In der starken Jugendklasse männlich, in der mehrere amtierende Deutsche Meister und Deutschlandpokalsieger am Start waren, ging der Tagessieg an Elias Asal aus Todtnau vor Fabian Dietrich aus Gütenbach. Simon Klaiber kam auf Rang 12.