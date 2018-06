Einer, der zuhören kann

„Was jetzt kommt, ist nicht so das, was ich eigentlich wollte“, so hat Pfarrer Ewald Ginter den Festgottesdienst zu seinem 25-Jährigen Priesterjubiläum eröffnet. Fast gegen seinen Willen haben die drei katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Lemberg Gosheim, Deilingen und Wehingen ein großes Fest für ihren Pfarrer organisiert. „Er hat’s verdient“ meinten seine Gemeindemitglieder einstimmig. Und am Ende hat er es in aller Bescheidenheit auch genossen.

Mit einem gewaltigen Orgelauftakt (Sinfonia Cantata BWV 29 von Bach/Dupré) eröffnet Alexander Baumgärtner, ein guter Freund Ginters, den Festgottesdient. „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ ertönt es aus fast 100 Kehlen der drei Kirchenchöre, die heute die Empore der Heilig-Kreuz-Kirche füllen. Ein gut gelaunter Silber-Jubilar zwischen fünf Konzelebranten, ein strahlend schöner Sonntagmorgen, eine volle Kirche, in der auch Ginters Familie, seine Freunde und Weggefährten sitzen, und fetzige Musik, die sich der Geistliche gewünscht hat, schaffen im großen Gosheimer Gotteshaus eine feierliche und zugleich familiäre Atmosphäre, die allen guttut.

„Was predigt man an einem solchen Tag?“ habe er sich gefragt, verrät Pfarrer Ginter. Geschickt schlägt er den Bogen vom Kinofilm „Papst Franziskus“, in dem Regisseur Wim Wenders den Papst als Mann der klaren Worte ohne Allüren darstellt, zu den Brennpunkten unserer Welt. „Es ist unsere Berufung als getaufte Christen, diese Menschen nicht zu vergessen“. Dann geht der Seelsorger auf seine Aufgabe ein: Einer, der zuhöre, der Freud und Leid teilen dürfe, wolle er sein. „Dieser Auftrag treibt mich um und an. Wir haben viel zu tun und wir müssen es gemeinsam tun“, ruft er seiner Festgemeinde zu. „Unsere Kirchen sollen blühen und nicht zu blutleeren Wüsten verkommen.“ Dafür erntet er begeisterten Beifall.

Der gemeinsame Chor singt, begleitet von einer kleinen Combo moderne geistliche Lieder. Wolfgang Hermle dirigiert. Es musizieren Robert Walz, Linda Kraft, Sarah Klimpel, Franziska Hauser sowie Johannes, Peter, Gabriel und Robin Nikol.

Die Deilinger reißen mit der Pop-Messe „Missa 4 You(th)“ von Tjark Baumann unter der Leitung von Robin Nikol die Zuhörer mit. Ein mit dem Volk gesungenes rhythmisches „Jesus Christ, You Are My Life“ löst Begeisterung aus, so dass viele mitklatschen.

Die zweiten Vorsitzenden der drei Kirchengemeinden – Heidi Hermle, Gosheim, Franz Schnepf, Deilingen, und Nadja Fischinger-Befurt, Wehingen – überbringen ihre Glückwünsche und Geschenke. Heidi Hermle spricht für alle ihren Dank aus, besonders dafür, dass er die Seelsorgeeinheit zusammenwachsen lasse. Für den Satz „Wir möchten Ihnen sagen, dass es für uns alle eine Bereicherung ist, Sie in unserer Mitte zu haben“, gibt es Sonderbeifall.

Rückblick auf 25 Jahre

Hermle lässt die Stationen der vergangenen 25 Jahre Revue passieren. Nach seinem Studium in Tübingen und Innsbruck sei der gebürtige Aichhaldener in Neresheim zum Priester geweiht worden. Seine Vikarsjahre habe er in Spaichingen, Balgheim und Dürbheim verbracht. 19 Jahre lang habe er die Pfarreien in Frommern und Rosswangen betreut, bevor er am 21. Februar 2017 auf den Heuberg gekommen sei.

Zum Auszug lässt es Baumgärtner auf der Mönch-Orgel noch einmal so richtig krachen bei einer Toccata, die er nach Motiven von Widor und Boëllmann selbst arrangiert hat.

Im Anschluss sind alle Gäste zu einem Stehempfang auf dem Kirchplatz eingeladen. Der Musikverein Gosheim mit Dirigent Kletus Cologna und der Liederkranz Gosheim unter der Leitung von Anita Winz bringen dem Jubilar ein Ständchen mit flotten Melodien. Die Kirchengemeinderäte aller drei Gemeinden bewirten die zahlreichen Gäste aufs Beste. Und die kosten es aus.