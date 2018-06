Einbruch in Kindergarten

Unbekannte Täter sind über das vergangene Wochenende in den Kindergarten St. Franziskus in der Wiesenstraße in Gosheim eingebrochen und haben dabei, so die Polizei, Sachschaden von über 1500 Euro angerichtet.

Die Täter hebelten zunächst eine Zugangstüre zur Kindergartenküche an einer Seite des Kindergartens auf, gelangten so in das Gebäude und in ein Treppenhaus. Nach dem Einschlagen einer Glastüre betraten die Einbrecher das Büro des Kindergartens, wo sie sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlten.

Hierzu öffneten die Täter auch gewaltsam verschlossene Schranktüren und Bürocontainer. Mit zwei erbeuteten Geldkassetten, in welchen lediglich etwa 25 Euro Bargeld aufbewahrt wurde, flüchteten die Einbrecher. Die Polizei Wehingen, Telefon 07426/ 1240, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zu dem Kindergarteneinbruch entgegen. (pz)