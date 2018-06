Einbruch in Autohaus

In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in ein Autohaus in der Straße „Am Sturmbühl“ in Gosheim eingedrungen. Die Einbrecher schlugen die Scheibe einer Tür ein und entriegelten anschließend das Türschloss, so die Polizei.

Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten die Eindringlinge neben ein paar Euro Bargeld auch ein Diagnosegerät und ein Abgasuntersuchungsgerät. Der Schaden wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehingen, Telefon 07426/ 12 40) entgegen. (pz)