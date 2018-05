Als Florian Thomas, Mesner in der Heilig Kreuz Kirche in Gosheim, vor ein paar Tagen direkt nach der Abendmesse mit Pater Otto Weber (zum Gedenktag „Maria Mutter der Kirche“) einen wunderbaren Regenbogen beobachtete, das dachte er sich: „Was für ein herrliches Zeichen!“ So hat Florian Thomas sein Handy gezückt und dieses eindrucksvolle Foto gemacht.