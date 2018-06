Ein aufrechter Sohn der Gemeinde Deilingen

Eine Exkursion mit Historiker Roland Heinisch und weiteren Experten hat jüngst durch Geschichte und Gegenwart der Gemeinde Deilingen geführt. (Fortsetzung)

Eng verwoben mit der Geschichte des Ortes ist die Kirchgeschichte, die der zweite Vorsitzende des Kirchgemeinderats, Franz Schnepf, fundiert darstellte. Die Kirche zur „unbefleckte Empfängnis“ entstand laut einer Ortschronik im Jahr 1275 auf einem Platz, wo zuvor ein „heidnischer Tempel“ gestanden haben soll. Ein Prachtstück ist der barocke Hochaltar, geschaffen von Baltasar Zaiger. 1757 wurde das Gotteshaus erneuert und verlängert, nach einem Erdbeben 1909 stark beschädigt und 1923 mit großem Kostenaufwand renoviert.

1957 führten statische Untersuchungen zum Beschluss des Kirchgemeinderats, eine neue Kirche zu bauen. Dieser löste heftige Diskussionen aus, die Karl Josef Volz schilderte. Die Kirche wurde dank vieler Spenden der Bevölkerung gebaut. Der damalige Ortspfarrer Wolf konnte einen der bedeutendsten Vertreter christlicher Kunst, Prof Wilhelm Geyer, zur Gestaltung der großartigen Fenster gewinnen. In Delkhofen wurde 1506 eine Kaplanei gestiftet und 1723 das „Kirchle“ geweiht, das der heiligen Verena und dem heiligen Marzellus geweiht wurde. 1823 wurde die Kapelle gründlich renoviert und erweitert. Die bekannte Pieta stammt aus der Zeit um 1700.

Das Leben eines aufrechten Sohns der Gemeinde, Franz Weinmann, beleuchtete Brigitta Marquart-Schad, Vorsitzende der Initiative Eckerwald. Franz Weinmann, in Deilingen geboren, später mit seiner Familie nach Hinterzarten umgezogen, begann seine Laufbahn in Mannheim, wo er für die christliche Jugendarbeit tätig war. Durch einen Spitzel, den die Gestapo in seine Jugendgruppe eingeschleust hatte, wurde er verraten und ins KZ Dachau eingeliefert. Dort überstand er dank seines unerschütterlichen Glaubens die Gräuel und die brutalen Quälereien. Auf die Priester hatte es die SS besonders abgesehen. Nach dem Krieg kam er zurück nach Deilingen und legte Rechenschaft ab über seine KZ- Jahre. Marquart-Schad kam auch auf die Todesmärsche zu sprechen, die gerade erforscht werden. So kam auch eine Gruppe nach Deilingen und wurde drei Tage in der Pfarrscheuer eingesperrt, wo sie allerdings von der Bevölkerung Nahrungsmittel zugesteckt bekamen.

Letzte Etappe war der Oberhohenberg. Von dem nach der Zerstörung der Burg abgegangene Städtchen Hohenberg ist noch die Stadtmauer sichtbar. Steil führte der Weg auf den Berg. Das Plateau vermittelt einen Eindruck von der besonderen Größe, die sie von all den vielen Burgen jener Zeit abhebt. Roland Heinisch erklärte die Burganlage, und die Teilnehmer konnten sich ein eigenes Bild von der Anlage machen, denn diese ist auf Schautafeln übersichtlich dargestellt. Zu guter Letzt rezitierte Heinisch ein Minnelied von Albrecht II im Original und eine Übersetzung in unsere heutige Sprache. Darin erteilte er Ratschläge über den sittlich richtigen Umgang mit der Liebe.

Die mit den Informationen vollgestopften Köpfe erholten sich in einem lustig fröhlichen Abschluss bei Wurstsalat und einem Erzeugnis der Spezialitätenbrennerei Schätzle. (gei)