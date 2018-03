Eigene Frau als Sündenbock

In der Nacht zum Samstag ist am Heubergkreisel ein 33-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und im freien Feld gelandet. Wie die Polizei feststellte, war er ohne Führerschein, dafür aber mit Alkohol im Blut unterwegs. Die Schuld wollte er seiner Frau in die Schuhe schieben.

Gegen 22.45 Uhr rief ein Zeuge bei der Polizei an und meldete ein verunfalltes Auto neben dem Heubergkreisel zwischen Böttingen und Wehingen. „Tatsächlich stand zirka 30 Meter neben dem Kreisverkehr ein rundum beschädigter Mercedes im Grünen. Zudem war ein dort stehender Verteilerkasten ziemlich ramponiert“, so die Mitteilung der Polizei. Eine Streife der Polizei fuhr zum Halter des Fahrzeugs nach Hause. Die Beamten trafen den 33-Jährigen leicht verletzt und erkennbar alkoholisiert dort an. „Er bestritt, gefahren zu sein und versuchte, den Unfall seiner Ehefrau in die Schuhe zu schieben. Davon ließen sich die Beamten jedoch nicht beirren“, so die Polizei weiter.

Die Polizisten machten mit dem Mann einem Atemalkoholtest, der einen Wert deutlich jenseits der 1,5 Promille ergab. Da der 33-Jährige behauptete, zu Hause noch ein Bier getrunken zu haben, ordnete die diensthabende Staatsanwältin zwei Blutproben an, die im Krankenhaus Spaichingen genommen wurden.

„Da der 33-Jährige keinen Führerschein hat, bedurfte es in diesem Fall keiner Beschlagnahme. Ein Abschleppdienst musste den Mercedes später bergen“, so die Polizei. Den Gesamtschaden an Auto und Verteilerkasten schätzen die Beamten auf etwa 9000 Euro.