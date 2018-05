Eckerwald-Fotos beeindrucken

Schüler des Gymnasiums Gosheim-Wehingen haben jüngst in Straßburg im Rahmen eines französisch-deutschen Projekts Fotos der Gedenkstätte Eckerwald präsentiert.

Zur Eröffnung der Ausstellung „Das Konzentrationslager Natzweiler und seine Außenlager auf beiden Seiten des Rheins“ ist eine kleine Gruppe des Gymnasiums Gosheim–Wehingen in die elsässische Metropole gefahren. Anlässlich des Holocaust Gedenktages am 27. Januar wurden an diesem Tag die besten Arbeiten aus einem französisch-deutschen Erinnerungsprojekt präsentiert. Schüler aus elsässischen und baden-württembergischen Schulen hatten sich dazu in der Aula des Lycee Ort in Strasbourg eingefunden.

Sina und Moritz Flaig, zwei Schüler der achten Klassenstufe des GGW, nahmen mit Fotografien der Gedenkstätte Eckerwald und des KZ Friedhofs in Schörzingen an diesem Projekt teil. Betreut wurden sie dabei von Brigitta Marquart-Schad, der derzeitigen Vorsitzenden der Initiative Eckerwald.

Ziel dieser Initiative ist es, die Erinnerung an die sieben Außenlager lebendig zu halten, die 1944 von den Nationalsozialisten zum Zweck der Gewinnung von Schieferöl in der Region auf und um den Heuberg eingerichtet wurden. Aufgrund der katastrophalen Arbeits- und Lebensbedingungen und der Brutalität der Wachmannschaften kamen damals sehr viele der Häftlinge ums Leben.

Von den eingereichten Aufnahmen wurden nun die besten auf Schautafeln zusammengestellt, auf denen neben den Fotografien auch Informationen über das jeweilige Außenlager zu lesen waren. Die Schwarzweißfotografien von Sina und Moritz Flaig bringen die Beklemmung und Hoffnungslosigkeit der Überreste der Anlagen im Eckerwald auf eine Art zum Ausdruck, der sich der Betrachter nicht entziehen kann.

Außer in Straßburg wird die Ausstellung in diesem Jahr noch in Stuttgart zu sehen sein.