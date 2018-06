Disneyland in Egesheim

Bienen und Eiskreationen sind die Spezialitäten von Ferdi Stier. In der Vorweihnachtszeit kommt die Neigung für allerlei Lichteffekte hinzu. Mit über 4000 Lämpchen, beleuchteten Tannenbäumen und Figürchen, flankiert mit flackernden Schwedenfeuern, illuminiert er seine Gaststätte in Egesheim, um damit zu dokumentieren, dass an diesen Abenden die „Eiszeit“ in der „Hirsch Post“ angebrochen ist. Über ein Kilometer Kabel stellen die Verbindungen her, und wenn er allen Lämpchen Stoff gibt, dann sieht es aus wie in Walt Disneys „Winter-Wonder-Land“. (rm)