Daniel Siedler ist neuer stellvertretender Kommandant

Eine starke Gemeinschaft, die Tag für Tag eine Menge Engagement zeigt – und das auch als Stützpunktfeuerwehr außerhalb der eigenen Gemeinde: So hat Gosheims Bürgermeister Bernd Haller die Feuerwehr bei deren Hauptversammlung gelobt. Mit Daniel Siedler hat die Gosheimer Wehr einen zweiten stellvertretenden Kommandanten bekommen.

Kommandant Joachim Weber und Schriftführer Christian Schäffler präsentierten mit aussagekräftigen Bildern in ihrem Rückblick auf 2017 einen randvollen Einsatz- und Aktivitätenkalender: Da waren allein 53 Einsätze, darunter so kuriose wie der Unfall eines Tanklastzugs, bei dem sich der Anhänger nach einer heftigen Bremsaktion senkrecht aufstellte. Aber auch eine Menge Hilfeleistungen bei Bränden, Insekteneinsätze, technische Hilfeleistungen als Überlandhilfe und sieben Fehlalarmierungen waren zu verzeichnen in insgesamt 1200 Einsatzstunden.

Weber berichtete ausführlich von einem ständigen Aus- und Weiterbilden, was wegen der umfangreichen Ausrüstung und der damit gestiegenen Anforderungen nötig sei. Zwei große Anschaffungen wurden mit der neuen Schließanlage im Gerätehaus und dem Einbau der Brandmeldeanlage für Bauhof und Feuerwehr getätigt. Demnächst wird noch die Nebeneinspeiseanlage verwirklicht. Dann kann das Magazin über Stromerzeuger betrieben werden.

Michaela Haak-Hermle beeindruckte als Leiterin der Jugendfeuerwehr mit diesen aktuellen Zahlen: 32 junge Mitglieder, darunter 21 Jungen und 11 Mädchen gehören dazu; die Kindergruppe der „Löschzwerge“ ist dabei mit 13 Jungen und acht Mädchen vertreten. Sie werden von Daniel Nann betreut. Wie wichtig eine gute Jugendarbeit sei, zeige sich darin, dass weit über die Hälfte der Einsatzabteilung mit dem Dienst in der Jugendfeuerwehr begonnen habe.

Von einem guten Zusammenhalt in der Altersabteilung erzählte Kurt Hauser. Hier geht es nicht mehr um Feuerwehreinsätze sondern um die Pflege des kameradschaftlichen Miteinanders.

Dass die Kasse von Timo Müller mit einem guten Plus abgeschlossen hat und „einwandfrei“ geführt werde, bestätigten die Prüfer Florian Hönle und Stephan Kammerloher.

Ehrungen

Jürgen Zeller, der stellvertretende Kreisbrandmeister aus Kolbingen, lobte seine Gosheimer Kameraden für ihre „Höchstleistungen im Ehrenamt“. Er ehrte für 20 Jahre Holger Weiß und Florian Hönle; für 25 Jahre Robert Hermle.

Beförderungen

Christian Klemm wurde zum Feuerwehrmann befördert, Andreas Klein zum Hauptfeuerwehrmann und Florian Klemm zum Oberbrandmeister.

Wahlen

Nach umfangreichen geheimen Wahlen gab es etliche Veränderungen im Zeichen der Verjüngung der Gosheimer Wehr. Daniel Siedler ist jetzt zweiter Stellvertreter des Kommandanten; Timo Müller und Christian Schäffler wurden als Kassierer beziehungsweise als Schriftführer bestätigt. Andreas Klein bleibt im Ausschuss. Für die scheidenden Ausschussmitglieder Karl Pieper, Steffen Nagel und Michael Reiser wurden Lars Pieper, Stephan Kammerloher und Bertram Bühler zu neuen Ausschussmitgliedern gewählt.

Übungsbesuch

Der Kommandant ist mit einem Übungsbesuch von 77,5 Prozent nicht zufrieden. „Reißt Euch am Riemen“ rief er seiner Mannschaft zu; ich peile die 80 Prozent an.“ Die fleißigen Mitglieder wurden mit Gläsern beziehungsweise Krügen belohnt. Gar nicht gefehlt haben Bertram Bühler, Florian Reizner, Patrick Reizner, Heinz Samp, Christian Schäffler, Daniel Siedler, Joachim Weber und Klaus Hermle; nur einmal waren Herbert Krämer und Karl Pieper nicht da; Florian Gruler, Florian Klemm, Daniel Nann und Paul Pieper haben nur zweimal gefehlt.