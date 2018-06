Bohren, sägen, hämmern - gewinnen

Ein Schubkarren-Hindernislauf war für über 30 Kinder bei der „Handwerker-Olympiade“ kaum eine Herausforderung mehr, denn sie hatten bohren und sägen gelernt – selbstverständlich unter Aufsicht der Betreuer. Diese kamen von elf Firmen auf dem Heuberg, die gemeinsam das „Handwerkerforum“ bilden. Jedes Jahr, seit 2007, wird beim Kinderferienprogramm ein anderer Beruf vorgestellt, dieses Jahr war bei der Firma Hermle in Gosheim der Beruf des Sanitär- und Heizungsbauers dran. Die Kinder zwischen sechs und 14 Jahren durften daher unter anderem mit Gips arbeiten, oder mit Blechdosen. Am Ende der Olympiade werde ausgewertet, wer am meisten Punkte gesammelt hat, erklärt Franz-Josef Weiß von der Firma Holzbau Weiß in Gosheim. (vpf)