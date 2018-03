Baumeister und Horn sind Vize-Landesmeister im Kugelstoßen

Als Vizemeister sind Reinhard Baumeister und Thomas Horn von den Senioren-Hallenleichtathletikmeisterschaften in Sindelfingen zurückgekehrt. Die beiden Athleten des TV Gosheim traten im Kugelstoßen an. Für Baumeister (rechts), der in der Altersklasse M 70 startet, begann der Wettkampf mit einem Fehlversuch. Dann aber steigerte sich der Sportler vom Heuberg und schaffte die Weite von 11,50 Metern. Damit belegte er den zweiten Platz. Bei Horn lief es in der Altersklasse M 50 ähnlich. Auch er verbesserte sich mit jedem Versuch und knackte im letzten Anlauf sogar noch die Zwölf-Meter-Marke. Mit 12,38 Meter wurde auch er Vizemeister.