12 000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der L 433 entstanden. Ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer war von Gosheim in Richtung Denkingen unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah der Mercedes-Fahrer laut Polizei einen entgegenkommenden Mini einer 23-jährigen Frau. Beim Zusammenprall blieben die beiden Unfallbeteiligten unverletzt.