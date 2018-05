Auffahrunfall kostet 11 000 Euro Schaden

An der Einfahrt zum Gosheimer Biathlon-Zentrum sind am Samstagnachmittag zwei PKW aufeinandergefahren. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 38-jährige Skodafahrerin von Gosheim zum Biathlon-Zentrum. Auf dem Berg wollte sie nach links in die Einfahrt zum Zentrum abbiegen. Deswegen bremste sie ab. Von hinten kam ein Audi, desen Fahrer nicht aufpasste und ihr ungebremst ins Heck krachte. Verletzt wurde niemand. Mit zirka 12 000 Euro entstand allerdings nicht unerheblicher Sachschaden, so die Polizei.