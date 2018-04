Auf dem Weg zur WM den Weltmeister besiegt

Im September findet die Weltmeisterschaft der Sommerbiathleten im Targetsprint im südkoreanischen Changwon statt. Deutschland wird mit maximal zwei Herren vertreten sein. Dominik Hermle vom SC Gosheim hat gute Chancen, beim globalen Wettstreit dabei zu sein. Er gewann den ersten Qualifikationslauf im Targetsprint.

Der Targetsprint ist eine Spezialdisziplin des Sommerbiathlons. Beim Massenstart treten zehn Läufer an. Sie laufen drei Runden über je 400 Meter. Nach jeder Runde wird mit dem Luftgewehr zweimal stehend per Einzelschuss geschossen. Diese Kombination im Massenstart mit einigen Sportlern zeitgleich auf der Strecke, kurzen und zuschauerfreundlichen Runden, Qualifikationsläufen und dem Finale der Besten sowie dem manuellen Laden jedes Schusses machen diese Disziplin interessant.

Und für den Gosheimer erfolgversprechend. Hermle kann sich im Lauf Mann gegen Mann, durch konzentriertes, schnelles Arbeiten am Schießstand und seinen taktischen Finessen optimal einbringen. Schon im Vorlauf ließ er nichts anbrennen. Von Beginn an setzte er seine Gegner unter Druck. Am Schießstand war er schnell. Mit der besten Vorlaufzeit und Platz eins hatte er sich sicher für das Finale qualifiziert.

Auch Schießfehler bringen Hermle nicht aus dem Konzept

Dort war er auf einmal Favorit. In der ersten Runde lief Hermle taktisch und versteckte sich im Feld. Am Schießstand lief es beim ersten Schießen nicht optimal. Beim aufkommenden Wind schoss Hermle zwei Fehler. Aber auch die Konkurrenz musste auf die Nachlader zurückgreifen. Fast zeitgleich gingen mit Hermle sieben weitere Läufer auf die zweite Runde.

Zum zweiten Schießen kam der Gosheimer als Vierter. Und jetzt spielte er seine ganze Erfahrung aus. Er ließ sich durch nichts beirren, kam ohne Nachlader aus und ging knapp als Erster auf die Schlussrunde. Dicht gefolgt vom Weltmeister Michael Herr (Frankenhain) und Thomas Haslinger (Renholding). Auch die weiteren Läufer waren nicht weit weg. Um den knappen Vorsprung vor der Konkurrenz zu halten, war fast schon ein 400-Meter-Sprint nötig. Zur Hälfte der Runde waren die drei Führenden nah beieinander. Dann konnte Dominik Hermle nochmals zulegen. Unter den lauten Anfeuerungsrufen der Zuschauer erhöhte er auf den verbleibenden 100 Metern noch einmal das Tempo und sicherte sich damit den Sieg. Im Ziel hatte er 2,5 Sekunden Vorsprung auf Herr und 2,6 Sekunden auf Haslinger.

Nach dem ersten Rennen führt Hermle die Qualifikationswertung an. Weitere Läufe folgen in Lindlar bei Köln und in Hannover. Auch die Deutschen Meisterschaften in Suhl zählen noch zur Qualifikation für die WM im September. Es ist für Hermle noch ein langer Weg bis dorthin. Ein erfolgreicher Anfang ist jedoch gemacht.