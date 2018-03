Antons pilgern zu ihrem Namenspatron

Endlich einmal zum Grab des großen Namensbruders Antonius von Padua zu pilgern – das hat der langjährige Lemberg-Hüttenwirt Anton Hermle schon lange im Kopf. „En guate Maa“ sei er gewesen – „ein heiliger Mann eben“, den er schon als Kind verehrt habe. Ausschlaggebend für den Entschluss, mit den anderen Antons, Dones, Tonis und Antonias eine große Wallfahrt nach Padua zu machen, sei das letzte Anton-Treffen auf dem Lemberg im Sommer gewesen.

Der Frittlinger Ex-Bürgermeister Anton Stier, der seit Jahren zusammen mit Anton Hermle das jährliche Antonius-Fest auf dem Hausberg der Gosheimer organisiert, erzählt, beim letzten Treffen seien ein paar seiner Namenskollegen an ihn herangetreten und hätten gefragt, ob man nicht eine gemeinsame Wallfahrt nach Padua unternehmen könnte. Und weil Anton Stier seinen Namenspatron ebenfalls verehrt, fühlt er sich verpflichtet, dem Wunsch nachzukommen. „Früher, als bei uns auf dem Land der Namenstag noch wichtiger war als der Geburtstag, habe ich eine gute Beziehung zum Heiligen Antonius aufgebaut. Für uns Antons war er halt besonders als ’Schlamper-Done‘ beliebt. Wer etwas verloren, es gesucht und einfach nicht gefunden hat, der hat den Heiligen Antonius um Hilfe gebeten. Und dann hat es meistens geklappt.“

Der Heilige war bei den Leuten besonders beliebt, weil er solche und andere Wundertaten vollbringen konnte. Dass der Heilige Antonius zu seinen Lebzeiten vor gut 800 Jahren ein außergewöhnlicher Mensch war, das erfahren die Antons jedes Jahr aufs Neue vom Deißlinger Pfarrer Edwin Stier. Denn der erzählt in seinen Predigten beim Anton-Fest stets mit Begeisterung von seinem persönlichen Vorbild Antonius von Padua, der vor allem als begnadeter Prediger bekannt ist. Seine Zunge wird als Reliquie in der Schatzkapelle der Basilika in Padua aufbewahrt.

Beim Namensfest vor zwei Jahren durfte der Geistliche eine kleine Statue des Hl. Antonius weihen, die Anton Hermle hat schnitzen lassen. Sie zeigt den jugendlichen Mönch mit dem Jesuskind auf dem Arm und wurde an der Wand der Lemberghütte angebracht.

Zur „Wallfahrt zum Heiligen Antonius von Padua“, die vom 30. April bis 3. Mai stattfinden soll, sind nicht nur Namensvettern und -basen eingeladen, sondern alle, die sich auf eine Buswallfahrt einlassen wollen. Pfarrer Edwin Stier, Deißlingen, hat sich bereit erklärt, die Wallfahrt zu organisieren und geistlich zu betreuen. Der Schwerpunkt der Reise liegt auf dem Besuch der Basilika des Heiligen Antonius. Dort wird das Grab bei einer Führung besucht. Es ist eine gemeinsame Feier der Heiligen Messe vorgesehen und eine Zeit für das persönliche Gebet. Aber auch die Erholung und die Geselligkeit sollen nicht zu kurz kommen, schreibt der Pfarrer in seinem Flyer zur Wallfahrt. Die viertägige Reise kostet 425 Euro; Anmeldeschluss ist der 5. April, Infos beziehungsweise Anmeldung bei Pfarrer Edwin Stier, Pfarrgasse 11, 78652 Deißlingen, p.stier@online.de, bei Anton Stier, Telefon 07426/8766, anton.stier@outlook.de, oder Anton Hermle, Telefon 07426 / 1605, anton.hermle@kabelbw.de.