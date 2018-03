Als das Jahr 455 Tage hatte

So mancher der rund 80 Zuhörer, die am Donnerstagabend beim Vortrag von Prof. Werner Mezger im katholischen Gemeindehaus dabei waren, dürfte ab heute seinen Kalender – egal ob auf Papier oder digital – mit etwas anderen Augen sehen und benutzen. Der Freiburger Volkskunde-Professor hat auf Einladung der Erwachsenenbildung in der Seelsorgeeinheit Lemberg einen Bildervortrag zum Thema „Kleine Kulturgeschichte des Kalenders“ gehalten und ein gewaltiges „Aha-Erlebnis“ bei seinem Publikum aus der ganzen Region ausgelöst.

Eine kleine Glückwunschkarte, ein sogenanntes „Märzchen“, zum neuen Jahr, die ihm ein Freund aus Rumänien geschickt hat, war der Aufhänger für eine lange Reise in Sachen Kalender von der vorchristlichen Zeit bis heute. In Bulgarien, Rumänien und weiteren östlichen Ländern ist nämlich am 1. März Neujahr. Zunächst ließ Mezger seine Zuhörer „über die Erde hinausblicken“. Denn der 24-stündige Tag-Nacht-Rhythmus und die 365 Tage + sechs Stunden, in der die Erde die Sonne umkreist, sind astronomisch fest vorgegebene Zeiteinheiten. So entstanden je nach Bezugspunkt Mond oder Sonne der Mondkalender (altrömischer lunarer Kalender) oder der solare Kalender (julianischer und gregorianischer Kalender). „Dann wird’s kompliziert“, stellte der Fachmann fest, „der Teufel steckt nämlich im Detail“.

So führte Mezger seine gebannt lauschenden Zuhörer durch raffinierte Problemlösungen wegen des Schalttages und durch die Namensgebung für Monate und Tage. So wurden Januarius und Februarius als zeitlich ungegliederte Winterpause, in der die Vegetation still steht, zunächst hinten an die zehn Monate beginnend mit dem März angehängt, später ab 143 v. Chr. vorgeschaltet, weil das urbane Leben nach einer Taktung verlangte. Erst Caesar füllte die zwölf Monate mit 30, 31 beziehungsweise 28 Tagen. Der julianische Kalender mit 365d + 6h war da – allerdings erst nach einem „annus confusus“, einem verrückt getakteten Jahr mit 455 Tagen, mit dem alle angefallenen Rückstände aufgefangen wurden. Die Kinder lernten schon damals, wie man an den Fingerknöcheln beider Hände auf die richtigen Tage im Monat kommt.

Von „kaiserlichen Eitelkeiten“ erzählen heute noch Juli und August. Der Julier Caesar gab seinen Namen dem heutigen Juli mit 31 Tagen. Deshalb wollte Kaiser Augustus ebenfalls einen 31-er-Monat mit seinem Namen und nannte ihn Augustus - der heutige August.

Die gesamte Binnengliederung und das Kirchenjahr, das sich mit seinen Eckdaten über den Kalender legte, verdanken wir Kaiser Konstantin, auch die Siebentagewoche mit dem Sonntag als Ruhetag. Übrigens sieht Mezger mit dem ihm eigenen Schalk im Nacken, den „verkaufsoffenen Sonntag“ quasi als „Rückfall in die Barbarei“. Ostern wurde als historischer Termin auf den Sonntag nach dem Frühlingsvollmond gelegt; Weihnachten als virtueller Termin wurde willkürlich fixiert: im östlichen Mittelmeerraum auf die Epiphanie am 6. Januar, im westlichen Raum auf das Geburtsfest am 25. Dezember. Und ganz interessant: der 25. März, als Weltschöpfungstag und Mariae Verkündigung bekannt, ist genau neun Monate vor dem Weihnachtstermin.

Mit eindrucksvollen Bildern, vor allem aus der Armenbibel, aus Stundenbüchern, Bauernkalendern und von der Kathedrale in Vézelay/Burgund, wo kosmische Beobachtungen in die Architektur mit einbezogen wurden, bereicherte Mezger seine Geschichten, Mythen und eigenen Recherchen rund um den Kalender. Auch ein paar Schmunzelmomente – über konfessionelle Kalenderdifferenzen, die es ermöglichten, ein Fest gleich zweimal zu feiern oder moderne Zeitmanagement-Seminare – waren im gut zweistündigen Vortrag ohne Manuskript und Pause inbegriffen.