Alexander Zisterer führt SV Gosheim

Der Sportverein Gosheim hat einen neuen Vorsitzenden: Alexander Zisterer hat Klaus Hermle nach acht Jahren als SVG-Chef abgelöst.

„Ein schweres Amt“ trete er an, meinte Zisterer, der bisher Schriftführer des Vereins war. Was er sich für die Zukunft wünsche, sei eine Verjüngung im Ausschuss. Sein Vorgänger Klaus Hermle habe ihm ein toll saniertes Gelände und ein gutes Team hinterlassen, mit dem er gerne zusammenarbeiten wolle.

Hermle ließ in seiner letzten Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend im Sportheim seine acht Jahre als Vorsitzender des Sportvereins Revue passieren. Als er 2011 als SVG-Chef angefangen habe, sei mit Spielertrainer Markus Federle der Aufstieg in die Bezirksliga gelungen. Es habe einen Wechsel zu Gustl Alfidi, dann wieder zu Federle gegeben. Und der Klassenerhalt sei erfreulicherweise gesichert worden.

Steinreicher Platz

Bei der Jugend habe man aus Mangel an Spielern die Spielgemeinschaft (SGM) eingeführt. Ein Wermutstropfen sei allerdings die Tatsache, dass die Aktiven nicht von der SGM profitierten. 2012 hätten sie den zweitägigen SVG-Cup eingeführt mit Rahmenprogramm. Ab Oktober 2015 hätten die Planungen für die Rasenplatzsanierung begonnen. „Steinreich“ hätten sie sich gefühlt, als der Platz wegen zu vieler Steine nicht wie geplant habe hergerichtet werden können. Er habe neu aufgebaut werden müssen; eine Nachfinanzierung sei nötig geworden. Jetzt bekomme der fertige Sportplatz noch einen neuen Zaun, dann könne er in der nächsten Saison freigegeben werden. Hermles Dank galt dem Sportplatzausschuss mit Gerhard Messner für seine Arbeit und der Gemeinde Gosheim für ihre großzügige Finanzspritze.

Allerdings konnte für das vakante Amt des Schriftführers in der Versammlung kein Nachfolger gefunden werden. Man wird weiter suchen müssen. Erfreulich ist, dass Simone Grimme, die eigentlich als Kassiererin aufhören wollte, ihre Kasse weiterhin behält. Robert Amato bleibt Spielausschuss-Vorsitzender.

Auch alle zu wählenden Beisitzer bleiben im Amt: Daniel Forai, Ignaz Forai, Nikola Grcic, Pit Jansen, Dominik Klemm, Markus Kümmerle, Dieter Mayer, Ignaz Mayer, Gerhard Messner, Gerd Pieper, Ottmar Stehle und Alfred Weber. (Der Bericht über die Jahreshauptversammlung folgt.)