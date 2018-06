Adventsmarkt in Böttingen

Zum zweiten Mal laden fünf Anbieter am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr zum Böttinger Garagen-Adventsmarkt in die Färberstraße 9 ein. Der Erlös der Bewirtung auf Spendenbasis kommt der Außenrenovierung der Böttinger Kirche zugute.

Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder der Verein La Balanza. Zu dessen angebotener peruanischer Handarbeitskunst zählen unter anderem bunte Kinderstrickjacken mit Andenmotiven, Alpaka-Jacken, Mützen, Handschuhe, Schals, Panflöten, Armbänder, Ledergürtel, Leder-Geldbeutel und vieles mehr. Bereits mit dem Einkauf der Artikel unterstützt der Verein gezielt Straßenkinder und deren Mütter in Cusco. La Balanzas Verkaufserlös kommt direkt den vereinseigenen Projekten für Kindergärten, Schulen und abgelegene Andendörfer in Peru zugute.

Daneben gibt es Bienenprodukte von Uwe Mattes wie Honigspezialitäten oder handgeknetete Bienenwachskerzen, weihnachtliche Holzbastelarbeiten von Jeanette Holzmeier sowie Filzunikate und Schafsmilchseifen von Anita Mauch zu kaufen. Wer noch keinen Weihnachtsbaum hat, kann eine von Michael Drehers Premium-Nordmanntannen erwerben. (flk)