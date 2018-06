Abbaugenehmigung auf dem Plettenberg besteht seit 1977

Auf dem Plettenberg ist zu keinem Zeitpunkt illegal Gestein abgebaut worden: Um Unklarheiten auszuräumen und weiteren Missverständnissen vorzubeugen, nimmt das Landratsamt Stellung in der aktuellen Plettenberg-Diskussion.

Die Änderung des Landschaftsschutzgebiets „Großer Heuberg“ sei vom Regionalverband Neckar-Alb beantragt worden. Beabsichtigt werde, im Rahmen einer Änderung des Regionalplans das bestehende Rohstoffsicherungsgebiet auf dem Plettenberg in ein Rohstoffabbaugebiet umzuwandeln. Der Regionalplan gebe lediglich einen Rahmen vor: „Festsetzungen stellen keine Anspruchsgrundlage für eine Genehmigung beispielsweise zum Gesteinsabbau dar“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts.

Die eigentliche Genehmigung für den Gesteinsabbau auf dem Plettenberg erfordere ein gesondertes, aufwendiges Genehmigungsverfahren, das ebenfalls eine öffentliche Anhörung und eine detaillierte Erörterung aller vorgebrachten Argumente beinhalte. Diesem greife weder das Verfahren zur Regionalplanänderung, noch das Verfahren zur Änderung des Landschaftsschutzgebiets vor.

Der Interessenskonflikt zwischen Regionalgebietsplanung und Schutzgebietsverordnung könne durch eine Ausnahme oder Befreiung oder durch eine Aufhebung der Schutzgebietsverordnung gelöst werden.

Das Balinger Landratsamt habe nach derzeit geltender Rechtslage keine Befreiung von den Geboten der Schutzgebietsverordnung erteilen können. Daher habe der Regionalverband eine Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung beantragt.

Das Verfahren sehe ein transparentes Verfahren mit öffentlicher Auslegung und der Anhörung von Trägern öffentlicher Belange vor. Darüber hinaus sei eine sorgfältige Interessenabwägung zwischen naturschutzfachlichen Belangen und gesetzlichen Vorgaben zur Rohstoffsicherung vorzunehmen.

18 Stellungnahmen eingegangen

Insgesamt seien 18 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange, zudem Einwendungen von vier Privatpersonen eingegangen, die jetzt für die weiteren Entscheidungen im laufenden Verfahren bewertet würden.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass der bisherige Gesteinsabbau auf dem Plettenberg auf der Grundlage einer Genehmigung von 1977 erfolge, die 1982 modifiziert worden sei. Durch die 1984 neu erlassene Landschaftsschutzgebietsverordnung „Großer Heuberg“ sei das seit 1939 bestehende Landschaftsschutzgebiet „Plettenberg“ Teil des Schutzgebiets „Großer Heuberg“ geworden. Die Genehmigung von 1977 sei nach wie vor gültig.

Das bei der Regionalplanänderung angestrebte Ziel, den künftigen Rohstoffabbau festzulegen, mache auch eine Prüfung der Änderung des Landschaftsschutzgebiets „Großer Heuberg“ erforderlich. Letzteres tangiere die anderen Naturschutzgebiete im Bereich des Plettenbergs nur am Rande. Diese werden laut Landratsamt weiterhin bestehen bleiben.

Die Antwort auf ihr Hilfeersuchen in Sachen Holcim-Zementwerk hatten sich die Verantwortlichen der Bürgerinitiative Pro Plettenberg anders vorgestellt, als diejenige, die sie nun von Lutz Möller, Stellvertretender Generalsekretär der Deutschen Unesco-Kommission, erhalten haben.

Möller schreibt: „Ihre Zuschrift fußt auf der Annahme, dass die Anerkennung der Schwäbischen Alb als Unesco Global Geopark gleichzusetzen wäre mit der Einrichtung eines neuen Schutzgebiets. Dies ist nicht zutreffend. Es entstehen dadurch keine neuen Auflagen.“ Geoparks förderten die Entwicklung der Kulturlandschaft einschließlich der wirtschaftlichen Nutzung, der Siedlungsräume und der Natur.

Zum Vorwurf der unsachgemäßen Rekultivierung könne man keine Stellung nehmen – die Kontrolle obliege den Behörden vor Ort. Und selbst falls dieser Sachverhalt zutreffend sei, müsste erst noch diskutiert werden, ob dieser möglicherweise einen Verstoß gegen Kriterien der Unesco darstelle.

Nach Informationen seitens der Geopark-Verwaltung sei im Rahmen der letzten internationalen Evaluierung 2013 auch das Werkforum/Fossilienmuseum als Geopark-Infostelle besucht worden; die Prüfer hätten sich positiv über die Art und Weise des Rohstoffabbaus und der -verarbeitung geäußert.

Die Verwaltung des Geoparks sehe das Zementwerk Dotternhausen als einen „sehr engagierten Partner in den Bereichen Umwelt und Gesellschaft, am Standort Dotternhausen und darüber hinaus, und das seit Jahrzehnten“. Das Werkforum sei seit zehn Jahren Geopark-Infostelle. Auch der rekultivierte Schieferbruch, das SchieferErlebnis in Dormettingen, gelte als Beispiel für die Übernahme von Verantwortung gegenüber der nächsten Generation.

Laut Geopark-Verwaltung zeigen die Verantwortlichen im Zementwerk Dotternhausen mit dem Fossilienmuseum und einem Bildungsprogramm für Jung und Alt, wie wichtig es sei, Wissen und Wertschätzung von erdgeschichtlichem Erbe auch in die Zukunft zu tragen.

Was sagt die Bürgerinitiative dazu: „Die Unesco scheint nur das zu schützen, woran weder Staat noch Industrie Interesse zeigen oder was dem Staat zu teuer ist, um Altlasten zu entsorgen – Beispiel: der ehemalige Truppenübungsplatz in Münsingen.“ (sbo)