40 Jahre bei Marquardt

Brigitte Schutzbach aus Gosheim feiert ihr 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Firma Marquardt mit Stammsitz in Rietheim-Weilheim.

Im Juni 1978 begann sie ihren beruflichen Werdegang beim Mechatronik-Spezialisten am Standort in Böttingen. Hier montierte sie Schalter, die beispielsweise in Bohrmaschinen zum Einsatz kommen. In den folgenden Jahren war sie als Bedruckerin für die Beschriftung verschiedener Marquardt-Produkte verantwortlich. Seit 2002 arbeitet Brigitte Schutzbach als Anlagenbedienerin und stellt hier unter anderem Schalter für Lenkräder oder die Innenraumbeleuchtung von Fahrzeugen her. Sie versorgt hierbei die Maschinen mit Material, teilt das Unternehen mit, und achtet auf einen reibungslosen Produktionsablauf.