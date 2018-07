Übermüdeter Fahrer baut Unfall

Weil er stark übermüdet mit seinem Auto unterwegs war, hat ein 47-jähriger Renault-Fahrer am Donnerstag gegen 12.20 Uhr am Kreisverkehr in der Industriestraße einen im Kreisel fahrenden Mini-Cooper übersehen und ist gegen ihn gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann einen schwankenden Gang und ein verlangsamtes Verhalten hatte. Der 47-Jährige gab laut Polizei an, dass er trotz starker Müdigkeit mit seinem Auto gefahren sei. Da der Atemalkoholtest negativ war, wurde dem Mann im Gesundheitszentrum Spaichingen Blut abgenommen. Der Sachschaden an den beiden Autos beträgt 2000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den 47-jährigen eingeleitet.