Zwei Verletzte und 32 000 Euro Schaden

Zwei Verletzte und 32 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße 311. Der 69-jährige Fahrer eines Ford Ka war laut Polizei von der Autobahnanschlussstelle in Richtung Immendingen unterwegs und wollte nach links in Richtung Geisingen abbiegen. Hierbei missachtete der 69-Jährige den entgegenkommenden Ford Transit eines 26-jährigen Mannes. Beim Zusammenstoß wurde der 69-Jährige schwer verletzt. Der Fahrer des Ford Transit musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden