Zwei Siege für den FC Gutmadingen

Der Fußball-Landesligist FC Gutmadingen hat seine beiden Vorbereitungsspiele am Wochenende gewonnen. Gegen den SV Horgen gab es am Freitag einen 4:1-Sieg, der SV Waldmössingen wurde am Sonntag 6:2 bezwungen. Beide Gegner spielen in der Kreisliga A.

Gegen Horgen sorgte Spielführer Manuel Huber für die 1:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel glichen die Gäste schnell aus. Routinier Alexander Stein sowie die Angreifer Benjamin Huber und Lukas Riedmüller sorgten für den verdienten 4:1-Endstand.

Mit Abwehrspieler Yannic Thoma und Angreifer Bernd Weerts standen zwei Neuzugänge in der Startelf. „Gegen einen ambitionierten Gegner kamen wir immer besser ins Spiel. Die taktischen Vorgaben wurden zum Teil gut umgesetzt. Die Chancenverwertung ist aber weiterhin ein Manko. Daran müssen wir noch arbeiten“, stellte Trainer Steffen Breinlinger bei seinem Team Fortschritte fest.

In einem weiteren Test setzte sich der Landesliga-Aufsteiger gegen den SV Waldmössingen 6:2 durch. Sechs verschiedene Torschützen zeugen von einer geschlossenen Gutmadinger Mannschaftsleistung. Bernd Weets, Alexander Stein und Benjamin Huber sorgten für den 3:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel trugen sich Manuel Huber, Nicky Taubert und Marcel Huber in die Torschützenliste ein.