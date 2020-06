Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf B 31 – Ursache wohl Aquaplaning

Auf der B 31 zwischen Gutmadingen und Geisingen ist es am Mittwochabend zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen.

Gegen 18.52 Uhr ist am Mittwochabend bei der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet worden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz im Gespräch berichtet. Es gebe Hinweise, dass Aquaplaning ursächlich für den Unfall war. Es sei ein Fahrzeug beteiligt gewesen. Stand 19.15 Uhr habe es zwei leicht verletzte Personen in diesem Fahrzeug gegeben, so der Sprecher weiter. Gesperrt sei die Straße zu diesem Zeitpunkt nicht gewesen.