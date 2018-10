Zwei Hubschrauber bei schwerem Unfall im Einsatz

Drei schwer verletzte junge Frauen und ein leicht verletzter Mann sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 16 Uhr an der Einmündung der Bundesstraße 31 mit der Landstraße 185 gewesen. Zwei der Frauen wurden mit je einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ein 66-jähriger Tiguan-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Tuttlingen in Fahrtrichtung Donaueschingen. An der Einmündung zur Landstraße 185 wollte er nach links Richtung Kirchen-Hausen abbiegen.

Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW-Polo, in dem drei Frauen Richtung Tuttlingen unterwegs waren. Beide Autos prallten frontal gegeneinander. Durch die Wucht des Aufpralles wurden die 21-jährige Polo-Fahrerin sowie ihre beiden 22- und 20-Jahre alten Mitfahrerinnen schwer verletzt. Der Fahrer des Tiguans erlitt leichte Verletzungen.

Die Landstraße 185 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesoperrt. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 21 000 Euro.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen