Zwei Autos in Geisingen zusammengestoßen

Schaden in Höhe von 12 000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagabend gegen 18 Uhr an der Einmündung der Wildtalstraße in die Tuttlinger Straße ereignet hat. Der 36-jährige Fahrer eines Skoda Octavia befuhr die Wildtalstraße und bog an der Einmündung nach links auf die Tuttlinger Straße in Richtung Immendingen ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 18-jährigen Fahrers eines Mitsu-bishi, der auf der Tuttlinger Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte fuhr, weshalb es dann im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge kam. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall keiner der Unfallbeteiligten.