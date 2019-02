Zunft ernennt zwei Ehrennarrenräte

Lang anhaltender Applaus ist zwei langjährigen Narrenräten bei der Narrenversammlung in Geisingen sicher gewesen, als sie nach Jahrzehnten in den Stand der Ehrennarrenräte erhoben wurden. Bernhard Schill war 21 Jahren als Narrenrat tätig, Günter Mellwig sogar doppelt so lang: Mit 42 Jahren als Narrenrat ist er Rekordhalter bei der Geisinger Zunft.

Alexander Höfler vom Führungsteam der Zunft würdigte die Verdienste der beiden. Bernhard Schill trat 1975 in die Hanselegruppe ein und war dort 17 Jahre in der Vorstandschaft der Gruppe tätig. Er wurde dann am 11. November 1997 zum Narrenrat gewählt. Bei vielen Auftritten der Hansele war er dabei und bereicherte diese mit seinen Auftritten und Ideen.

Doppelt so lang wie Schill war Günter Mellwig Narrenrat. „Das hat noch keiner in Geisingen geschafft“, so Höfler. Günter Mellwig war 19 Jahre lang Hanselevater und leitete die Gruppe. In seine Zeit fielen viele grandiose Programmpunkte. Er hat viele Ideen eingebracht, war bei den Programmpunkten Tüftler und Planer und hat die Hanselegruppe geleitet. Am 23. Januar 1977 war er zum ersten Mal als Kanonier unterwegs, damals noch in einer alten Feuerwehrjacke. Bis heute ist er als solcher unterwegs, die Auftritte der Kanoniere sind nicht zu überhören.

Wie sehr der Abschied Günter Mellwig nachging, zeigte seine bewegende närrisch gewürzte Ansprache. Er ist als Immendinger sehr gut in Geisingen aufgenommen worden und war von Anfang an mit der Geisinger Fasnet verwurzelt. Wer so lange in führenden Funktionen tätig ist, hinterlässt nicht nur Spuren, sondern auch Erinnerungen.

Fasnacht ist zwar manchmal todernst, aber auch lustig. Beide, Bernhard Schill wie auch Günter Mellwig, sorgten für manche Lacher und Einträge in der Hexenzeitung, aber auch bei der Narrenversammlung. „Ich habe das alles sehr gerne gemacht“, so Günter Mellwig, der spätestens am Schmotzigen Donnerstag in der Uniform des Kanoniers wieder anzutreffen sein wird.

Durchschnittsalter sinkt

Durch das Ausscheiden von Schill und Mellwig aus dem Narrenrat verjüngt sich das Durchschnittsalter des Rats auf 45 Jahre, während sich es bei den Ehrennarrenräten ebenfalls verjüngt – dort auf 70 Jahre. Die beiden neuen Ehrennarrenräte erhielten viel Beifall der Narren sowie ein Präsent und eine Urkunden der Zunft.