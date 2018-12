Was ausgesehen hat wie ein Brand, war eine „Spielerei“ auf einem Betriebsgelände im Industriegebiet von Kirchen-Hausen. Am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr rückten etwa 30 Wehrleute der Feuerwehren aus Geisingen und Kirchen-Hausen aus, weil ein Brand gemeldet worden war, erläutert Thomas Volk, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kirchen-Hausen auf Nachfrage unserer Zeitung.

Wie sich am Einsatzort herausstellte, so Volk weiter, hatten wohl einige Mitarbeiter nach einer Weihnachtsfeier ein Feuer in einer Öltonne angezündet. „Das ist schlecht, an so einem Platz“, sagt er. In unmittelbarer Nähe ist eine Tankstelle. Denn von dort habe es durch ein Tor so ausgesehen, als würde ein Gebäude brennen. „Es gab einen recht großen Feuerschein“, so Volk weiter. „Das war dann aber ganz schnell erledigt.“ Die Wehren löschten das Feuer und wiesen die Zündler zurecht, erklärt Volk. Wäre diese Aktion angemeldet gewesen, wäre die Aktion nur halb so wild gewesen. „Das war eine Spielerei, aber das weiß man halt vorher nicht“, kommentiert er das Großaufgebot an Einsatzkräften.