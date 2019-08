„Wir müssen den Abstieg mental abhaken“

Neu, aber trotzdem ein alter Bekannter in der Bezirksliga Badischer Schwarzwald ist nach nur einer Saison in der Landesliga Südbaden der SV Geisingen. Unser Mitarbeiter Hans-Georg Brachat sprach mit dem neuen Trainer Stefan Pröhl über den derzeitigen Stand seiner Mannschaft.

Herr Pröhl, wie bewerten Sie die absolvierte Vorbereitung für den SV Geisingen?

Im Großen und Ganzen kann ich sie als gut bezeichnen. Ich hatte zwischen zwölf und 18 Spieler bei den Trainingseinheiten zur Verfügung. Richtung Rundenbeginn war es dann nur noch die kleinste Anzahl im Schnitt von zwölf. Dieses Problem trifft sicherlich nicht nur uns. Derzeit befinden sich aber nur noch drei Spieler im Urlaub. Für die ersten Punktespiele darf es deshalb aus personeller Sicht her keine Ausrede geben.

Auf was haben Sie in der Vorbereitung besonderen Wert gelegt?

Nun, wir haben zum Beispiel verschiedene Systeme ausprobiert und sind für die Runde sozusagen auch fündig geworden, welches System am besten zu uns passt. Über die Testspiele konnten wir dann feststellen, wo wir die Hebel noch ansetzen müssen. Im Defensivbereich sind wir dabei, die beste Lösung noch zu finden. Wir versuchen auch, die individuellen Fehler besser abzustellen. Aber für uns ist das eben auch noch eine reine Kopfsache.

Wie bewerten Sie den Rundenstart gegen den FC Königsfeld?

Vom Ergebnis her war es sicherlich für uns recht enttäuschend. Ich denke, das 0:6 spiegelt den Spielverlauf nicht richtig wider. Denn in den ersten 30 Minuten hatten wir das Spiel auch gut im Griff. Doch dann kosteten uns eben die schon angesprochenen individuellen Fehler zwei Gegentore, obwohl wir eigene Chancen zur Führung hatten. Auch das 0:3 gleich nach der Pause haben wir noch gut weggesteckt. Wir wollten selbst noch Tore erzielen, aber das 0:4 war dann die endgültige Entscheidung.

Was nehmen Sie an positiven Dingen aus dem Spiel und der Vorbereitung mit in die weitere Runde?

Recht positiv ist für mich zu sehen, dass die Mannschaft auch im Training hundert Prozent gibt. Das Team ist recht lernwillig. Ich denke, mit dieser Einstellung können wir Fehler weiter mindern. Für unsere Spiele ist es dennoch wichtig, wenn mit Simon Federle ein tragender Spieler wieder ins Geschehen eingreift.

Wie sehen Sie die kommenden Aufgaben an?

Nun, mit dem FC Hochemmingen wartet am nächsten Sonntag auswärts ein ganz harter Brocken. Da müssen wir uns schnell steigern, um besser dagegen zu halten als zuletzt. Auch gegen die DJK Villingen dürfte es dann im folgenden Heimspiel nicht einfacher werden. Denn in der ausgeglichenen Liga müssen wir stets an die hundert Prozent Leistung kommen, um dann auch zu punkten. Wir müssen den Abstieg mental abhaken und uns voll auf die neue Liga konzentrieren.