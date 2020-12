Warum die Donaubrücke bei Geisingen bei kalten Temperaturen saniert wird

An der Donaubrücke bei der Abzweigung nach Gutmadingen, die die Donau und die Eisenbahn überspannt, haben die Bauarbeiten begonnen. Doch ist es sinnvoll diese Arbeiten im Winter auszuführen? Ja, sagt Gerhard Holzbaur von der Außenstelle Donaueschingen des Regierungspräsidiums Freiburg.

Die Brücke wurde zwischen 1969 und 1971 im Zuge der Wartenbergumgehung neu gebaut und hat eine Länge von 265 Metern. Es ist eine leicht gekrümmte Balkenbrücke in einem schiefen Winkel mit einem Hohlkasten aus Spannbeton. Für diese Brücke laufen derzeit Planungen beim Regierungspräsidium über eine Sanierung oder einen längerfristigen Ersatzneubau. Welche Variante am Ende umgesetzt wird, werden die Untersuchungen zeigen. Dringend gemacht werden müssen jedoch die verschlissenen Gleitlager und Gleitfedern am östlichen Brückenteil. Damit sollen weitere, größere Schäden verhindert werden.

Laut Holzbauer ist es sinnvoll, diese Arbeiten im Winter auszuführen. Denn niedrige Temperaturen sorgen für mehr Arbeitsraum, weil sich die Brücke nicht ausdehnt. Bei wärmeren Temperaturen sei es möglich, dass sich eine Brücke dieser Länge um bis zu zwölf Zentimeter ausdehnt. Weil im Bereich der Gleitlager wenig Platz vorhanden ist, wird dort jeder Zentimeter gebraucht, damit die Arbeiter die Sanierungen auch ausführen können. Zehn bis zwölf Zentimeter sei dabei schon viel Arbeitsraum, so Holzbaur.

Das wird auch bei einer Inaugenscheinnahme vor Ort deutlich. Ein Arbeiter steht oben, der andere muss sich fast kriechend in den Hohlkasten vorarbeiten, um die Schrauben des Fahrbahnübergangs zu lösen. Im Hochsommer hat die Brücke aufgrund des schwarzen Asphalts noch mehr Grade auf dem Thermometer, der Arbeitsraum wäre dann noch einmal enger. „Wir würden auch gerne bei wärmen Temperaturen arbeiten“, sagen die beiden Arbeiter, aber Auftrag sei Auftrag. Und jeder Zentimeter Arbeitsraum werde benötigt.

Der Verkehr wird mit einer verkehrsabhängigen Signalanlage geregelt, sodass sich der Stau selbst auf der stark befahrenen Straße vor der Baustelle in beiden Richtungen in Grenzen hält.