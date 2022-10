Wanderung auf dem „Guck emol Wegle“

Die Tageswanderung des Schwarzwaldvereins Geisingen am Sonntag, 30. Oktober, bei Oberwolfach führt auf einem Hangwaldweg links vom Wolfbach hinein in das Wolftal. Abfahrt ins Wandergebiet ist um 8.30 Uhr am Postplatz in Geisingen.

Kurz vor dem Ortsteil Walke am Ende vom Wolftal soll auf einer überlangen Bank eine kurze Mittagsrast gehalten werden, so der Verein in der Ankündigung. Danach geht die Wanderung auf der anderen Hangseite zurück nach Oberwolfach.

Der Verein empfiehlt gutes Schuhwerk für die 15 Kilometer lange Strecke mit 500 Höhenmetern. Je nach Witterung könne es an manchen Stellen auch etwas rutschig sein, sodass Stöcke nicht verkehrt seien. Zum Wanderabschluss wird im Gasthaus „Posthörnle“ eingekehrt.