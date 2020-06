Vorfahrt missachtet: Drei Personen leicht verletzt

Bei einem Unfall an der Einmündung der Wildtalstraße in die Tuttlinger Straße in Geisingen sind am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr drei Personen leicht verletzt worden.

Laut Polizeibericht fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf der Wildtalstraße und bog an der Einmündung in die Tuttlinger Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 18-Jährigen, der mit einem Mitsubishi aus der Richtung Immendingen kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die Verletzten wurden an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt. Der finanzielle Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 30 000 Euro.