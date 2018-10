Vollsperrung wegen 22,5 Tonnen Ravioli

Am Donnerstag hat ein Sattelzug auf der L 185 seinen Auflieger mit 22,5 Tonnen Dosenravioli verloren. Daraufhin musste die Straße auf Höhe von Geisingen im Zeitraum von 11.50 Uhr bis etwa 16 Uhr voll gesperrt werden. Der beladene Sattelzug war laut Polizei aus Richutung Autobahn 81 kommend auf der Bundesstraße 31 in Fahrtrichtung Geisingen unterwegs. Der 38-jährige Lastwagenfahrer wollte nach links auf die L 185 in Richtung einer Tankstelle abbiegen. Beim Abbiegen verlor der Sattelzug den Auflieger, der daraufhin auf die Fahrbahn prallte. Wie aus der Polizeimeldung hervor geht, wurden Fahrbahnbelag und Auflieger erheblich beschädigt. Die anderen Verkehrsteilnehmer und die 22,5 Tonnen Ravioli hatten Glück und blieben unversehrt. Da der Auflieger mit einem Spezialkran geborgen werden musste, wurde die L 185 im Bereich der Einmündung zur B 31 für die Dauer der Bergung voll gesperrt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 38-jährige Lastwagenfahrer den Auflieger nicht ordnungsgemäß mit dem Zugfahrzeug verbunden, weshalb sich dieser selbständig machte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.