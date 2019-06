Vier Tage lang durchgehend gefeiert

Fest-, ja Kaiserwetter hat der Musikverein Kirchen-Hausen beim viertägigen Fest anlässlich seines 60-jährigen Bestehens gehabt. Nach dem hervorragenden Besuch zum Auftakt am Donnerstag wurde am Freitag gleich ein zweites Highlight organisiert: ein erneutes Gemeinschaftskonzert aller sechs Musikkapellen der Musiker-Raumschaft Geisingen.

Mehr als 250 Musiker nahmen auf der großen Bühne im Schulhof Platz. Einige hundert Zuhörer waren gekommen. Unter abwechselnder Leitung der sechs Dirigenten spielten die Musiker Märsche und auch Potpourris. Bürgermeister Walter Hengstler überreichte an Jeanette Marquardt vom Musikverein ein Präsent der Stadt zum Geburtstag. Der Musikverein Kirchen-Hausen ist, so Hengstler, festerprobt. Dafür zollte er der Vorstandschaft Respekt, ebenso dem jungen Vorstandsteam für die gelungene Organisation der viertägigen Veranstaltung.

Nach dem Konzert ging es im Zelt weiter. Auch dort war wieder kaum ein Platz zu finden. Die Trachtenkapelle aus Stetten sorgte für mächtig Stimmung am Freitagabend. Am Samstagabend fand dann „Rock’n Blasmusik“ statt, auf der Bühne standen die Cobrass und ObachtBlech.

Am Sonntagvormittag fand ein Festgottesdienst mit Pfarrer Adolf Buhl statt. Bei hochsommerlichem Wetter zogen die Kapellen des Bezirks V des Blasmusikverbands durch die Straßen vom Lindenbaum bis zum Festzelt. Die Musiker suchten beim Aufstellungsplatz Schattenplätze bis zum Beginn des Umzugs, genauso suchten die meisten Zuschauer Plätze im Schatten von Gebäuden oder Bäumen. Im Zelt spielten noch die Stadtkapelle Blumberg und der Musikverein aus Zimmern zur Unterhaltung auf.

Der Musikverein Kirchen-Hausen wurde in diesem Jahr 60 Jahre alt und feierte diesen Geburtstag vier Tage lang in Verbindung mit dem Bezirksmusikfest des Bezirkes V im Blasmusikverband Schwarzwald-Baar. Am Umzug nahmen neben den Kapellen des Bezirks auch eine Abordnung der Feldmusik Buttisholz sowie vom benachbarten Verband Hegau-Bodensee der Musikverein Polyhymnia Leipferdingen und Watterdingen-Weil teil.